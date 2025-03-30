Erzurum'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 2 Yaralı

Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, Erzurum-Pasinler kara yolunda seyir halindeyken kontrolden çıkarak refüje çarptı ve devrildi. Kazanın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Araçta bulunan 2 kişi yaralanırken, sağlık ekipleri tarafından Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, kazaya karışan aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA