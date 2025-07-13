Ankara'da 26 Katlı Binada Korkutan Yangın: Çok Sayıda Kişi Dumandan Etkilendi

Ankara'da bulanan 26 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Dördüncü katta çıkan yangının dumanından çok sayıda kişi etkilendi. İtfaiye ekipleri apartman sakinlerini tahliye etti.

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Yaşamkent Mahallesi'ndeki 26 katlı bir sitede akşam saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Binanın 4. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek üst katlara da duman yayılmasına yol açtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bir yandan alevlere müdahale ederken diğer yandan içeride mahsur kalan bina sakinlerini tahliye etti.

Ankara'da 26 Katlı Binada Korkutan Yangın: Çok Sayıda Kişi Dumandan Etkilendi - Resim : 1

Yoğun duman nedeniyle bazı vatandaşlar binadan çıkarılamadı, dumandan etkilenenler sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangın büyük oranda kontrol altına alınırken, soğutma ve tahliye çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer yangının çıkış nedenine ilişkin teknik incelemenin devam ettiğini bildirdi.

Atatürk Havalimanı’nda Korkutan YangınAtatürk Havalimanı’nda Korkutan YangınGüncel

Kaynak: DHA-İHA

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