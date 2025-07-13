Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tebrik Telefonu

Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Aliyev, "Terörsüz Türkiye" süreci nedeniyle Cumhurbaşkanı'nı tebrik etti.

Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tebrik Telefonu
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve kendini feshetmesi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Aliyev'in bu tarihi gelişmeyi "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliğinde yürütülen kararlı siyasetin, milli birlik ve beraberliğin zaferi" olarak değerlendirdiği bildirildi.

Aliyev, "Terörsüz Türkiye" yolunda atılan adımın sadece Türkiye için değil, tüm bölge için kalıcı barış ve istikrar adına önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Türkiye devletine ve milletine, alınan kararın tam anlamıyla hayata geçirilmesi sürecinde başarılar dileyen Aliyev, Türkiye'nin istikrarlı duruşunun bölgede umut yarattığını ifade etti.

Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tebrik Telefonu - Resim : 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise kardeş Azerbaycan'dan gelen desteğe teşekkür ederek, iki ülke arasındaki bağların her alanda güçlenerek sürdüğünü söyledi. Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda atılan adımların sadece Türkiye değil, Güney Kafkasya ve bölgenin tamamı için de güvenlik ve istikrar sağlayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da görüşmede Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı kaydedildi. Liderler, stratejik müttefiklik temelinde iki ülke ilişkilerinin geleceğine dair karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

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Kaynak: AA

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