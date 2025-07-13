Adıyaman Belediyesi'nden Tutdere Soruşturmasına İtiraz: Makamı Arandı, Suç Bulunamadı

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Adıyaman Belediyesi, hakkında "ev hapsi" kararı verilen ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin adli süreciyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Tutdere'ye yöneltilen suçlamaların asılsız olduğu ve tüm sürecin hukuk çerçevesinde takip edildiği vurgulandı.

6 Temmuz 2025'te Başkan Tutdere'nin evi, makam odası ve aracı üzerinde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2024/236201 numaralı dosyasında Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Tutdere hakkında yürütülen soruşturmanın temelinde, Bilginay adlı temizlik firmasının 31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında hak ediş ödemelerinin yapılmadığı ve alacaklarının biriktiği yönündeki iddialar yer almaktadır. Bu kapsamda firma yetkilisinin Adıyaman'a gelerek Belediye Başkanımız ile görüştüğü, Sayın Başkan'ın ise kendisini Başkan Yardımcısına yönlendirdiği iddia edilmiştir. Söz konusu iddialar tamamen asılsız olup, hak edişlerin zamanında ve eksiksiz bir şekilde yapıldığına dair belediyemize ait ilgili belgeler, ilgili mahkemeye ibraz edilmiştir.

Öte yandan, 6 Temmuz 2025 tarihinde Sayın Başkan'ın Adıyaman'daki evi, belediyedeki makam odası ve makam aracında yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır.

Gözaltı sürecini Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde geçiren Sayın Başkanımız hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin 8 Temmuz 2025 tarihli kararıyla ‘konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol kararı verilmiş; ayrıca 10 Temmuz 2025 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevinden uzaklaştırılmasına karar verilmiştir.

Her iki karara karşı yasal süresi içerisinde itiraz edilmiş olup, hukuki süreç titizlikle takip edilmektedir.

Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Tutdere, hukukun üstünlüğüne olan inancı doğrultusunda sürecin adil bir şekilde sonuçlanacağına güvenmektedir."

Kaynak: ANKA