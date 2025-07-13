Rize'de Feci Kaza: Ölü ve Yaralılar Var

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Rize'nin Fındıklı ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada bir araç dere yatağına yuvarlandı. Korkunç kaza Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi.

Kavşaktan sola dönüş yapmak isteyen M.Ç. (47) idaresindeki otomobil ile aynı yönde ilerleyen V.A. (35) yönetimindeki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle M.Ç.'nin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak dere yatağına uçtu; diğer araç ise yolda ters döndü.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, AKUT, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerle birlikte araçlardaki Bahtişen G., Neslihan A., Sümeyye A., Sude Ç., Meyra Ç., İlayda Ç. ve Fatma Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bahtişen G., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA