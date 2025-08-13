Gözler Komisyonun Dördüncü Toplantısında! Şehit Yakınları ve Gaziler Dinlenecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun üçüncü toplantısı sona erdi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, komisyonun gelecek hafta salı ve çarşamba günlerinde toplanacağını duyurdu.

Kurtulmuş, dördüncü toplantısında, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde fikirleri belki de en çok merak edilen şehit yakınları ve gazilerin dinleneceği bildirildi.

Salı günü yapılacak toplantısında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın da dinleneceği öğrenildi.

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından toplantı sonrasında yapılan açıklamada, komisyon çalışmalarına katılmama yönündeki kararını TBMM Başkanlığına bildiren İYİ Parti'ye ait üç üyeliğin AK Parti, CHP ve DEM Parti'ye verildiği hatırlatıldı.

Meclis’ten yapılan açıklamada, dördüncü toplantının 19 Ağustos 2025 Salı günü, saat 14.00'te TBMM Tören Salonu'nda yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi