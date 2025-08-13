Sındırgı Beşik Gibi Sallanmaya Devam Ediyor
Balıkesir Sındırgı'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği bildirildi.
Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6.1 büyüklüğünde meydana gelen depremin artçıları sürerken, AFAD 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.30'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-13
Saat:00:30:24 TSİ
Enlem:39.19333 N
Boylam:28.16833 E
Derinlik:8.68 km
Depremin 8,68 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
