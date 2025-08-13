Sındırgı Beşik Gibi Sallanmaya Devam Ediyor

Balıkesir Sındırgı'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği bildirildi.

Sındırgı Beşik Gibi Sallanmaya Devam Ediyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6.1 büyüklüğünde meydana gelen depremin artçıları sürerken, AFAD 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.30'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 8,68 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD Açıkladı! Balıkesir’in 3 Saatlik Deprem Karnesinde Korkutan TabloAFAD Açıkladı! Balıkesir’in 3 Saatlik Deprem Karnesinde Korkutan TabloGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Balıkesir Deprem
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Gündemindeydi: Hakan Çalhanoğlu ''Geliyorum'' Dedi! Yılın Transferi Hayırlı Uğurlu Olsun Hakan Çalhanoğlu 'Geliyorum' Dedi
Sındırgı Depreminde Yıkılan Binanın Sahibi Tutuklandı Sındırgı Depreminde Yıkılan Binanın Sahibi Tutuklandı
Hemen Hemen Her Evde Var! Bakanlıktan Oda Kokusu Alarmı, Dev Markanın Ürünleri Toplatılmaya Başlandı Bakanlıktan Oda Kokusu Alarmı
Vahşetin Adresi Bu Kez Muğla: Önce Sevgilisini Katletti, Sonra İntihar Etti Önce Sevgilisini Katletti, Sonra İntihar Etti
ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe'nin Rakibi Benfica Oldu Fenerbahçe'nin Rakibi Belli Oldu
Gözler Komisyonun Dördüncü Toplantısında! Şehit Yakınları ve Gaziler Dinlenecek Gözler Komisyonun Dördüncü Toplantısında! Şehit Yakınları ve Gaziler Dinlenecek
Sındırgı Beşik Gibi Sallanmaya Devam Ediyor Sındırgı Beşik Gibi Sallanmaya Devam Ediyor
22 İl ve İlçe Kavruldu, Sıcaklık 40 Dereceyi Aştı 22 İl ve İlçe Kavruldu, Sıcaklık 40 Dereceyi Aştı
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in Büyük Aşkı Bitiyor mu? Instagram’da Şoke Eden Hamle, Görenler Şaşıp Kalıyor Büyük Aşk Bitiyor mu? Şoke Eden Hamle