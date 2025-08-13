Sındırgı Beşik Gibi Sallanmaya Devam Ediyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6.1 büyüklüğünde meydana gelen depremin artçıları sürerken, AFAD 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.30'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 8,68 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

