AFAD Açıkladı! Balıkesir’in 3 Saatlik Deprem Karnesinde Korkutan Tablo

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta kentte saat 19.53’te 6.1 büyüklüğünde, 7.7 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

Deprem en çok İzmir, Manisa ve İstanbul illerinde hissedildi. Depremde 10’a yakın bina yıkıldı, yıkılan bir binanın enkazından çıkarılan bir kişi hastanede hayatını kaybetti.

Balıkesir’de 6,1 büyüklüğündeki depremde yıkılan bina

KORKUTAN AÇIKLAMA

Deprem sonrasında Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen artçıların sayısı arttı. AFAD, 6.1’lik deprem sonrasında önemli bir açıklama daha yaptı. AFAD'ın yaptığı açıklamada bugün Sındırgı’da 786 artçı meydana geldiği belirtildi.

786 ARTÇI DEPREM

Açıklamada şöyle denildi: 10 Ağustos'ta Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden sonra, 12 Ağustos saat 09.00 itibarıyla 786 artçı deprem meydana gelmiştir. Büyüklüğü 4'ün üzerinde olan deprem sayısı 17'dir.

ENKAZLAR KALDIRILIYOR

Deprem uzmanlarından uyarılar peş peşe gelmeye devam ederken, Camikebir Mahallesi'nde Kaymakamlığın karşısında bulunan ve depremde yıkılan 3 katlı binada çalışma başlatıldı. Ekipler, binanın enkazından çıkan molozları iş makineleriyle kamyonlara yükledi.

Kaynak: AA