AFAD Açıkladı! Balıkesir’in 3 Saatlik Deprem Karnesinde Korkutan Tablo
Balıkesir’de 10 Ağustos’ta meydana gelen 6.1’lik deprem sonrasında endişe sürerken, AFAD bu sabah Ağustos saat 09.00 itibarıyla 786 artçı deprem meydana geldiğini açıkladı. Büyüklüğü 4’ü geçen deprem sayısı ise 17’ye ulaştı. Yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, vatandaşların endişeleri devam ediyor.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta kentte saat 19.53’te 6.1 büyüklüğünde, 7.7 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.
Deprem en çok İzmir, Manisa ve İstanbul illerinde hissedildi. Depremde 10’a yakın bina yıkıldı, yıkılan bir binanın enkazından çıkarılan bir kişi hastanede hayatını kaybetti.
KORKUTAN AÇIKLAMA
Deprem sonrasında Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen artçıların sayısı arttı. AFAD, 6.1’lik deprem sonrasında önemli bir açıklama daha yaptı. AFAD'ın yaptığı açıklamada bugün Sındırgı’da 786 artçı meydana geldiği belirtildi.
786 ARTÇI DEPREM
Açıklamada şöyle denildi: 10 Ağustos'ta Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden sonra, 12 Ağustos saat 09.00 itibarıyla 786 artçı deprem meydana gelmiştir. Büyüklüğü 4'ün üzerinde olan deprem sayısı 17'dir.
ENKAZLAR KALDIRILIYOR
Deprem uzmanlarından uyarılar peş peşe gelmeye devam ederken, Camikebir Mahallesi'nde Kaymakamlığın karşısında bulunan ve depremde yıkılan 3 katlı binada çalışma başlatıldı. Ekipler, binanın enkazından çıkan molozları iş makineleriyle kamyonlara yükledi.
Kaynak: AA