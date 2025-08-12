Vahşetin Adresi Bu Kez Muğla: Önce Sevgilisini Katletti, Sonra İntihar Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Muğla’nın Bodrum ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bir ikametten silah sesi geldiğini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve salık ekipleri, genç çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Berk Köse (31) ile Ezgi El (28) adlı 2 kişiyi, evde başlarından vurulmuş halde bulunan ve sevgili oldukları öğrenilen çiftin sağlık ekiplerince yapılan kontrollerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri ve çevresinde polis ekipleri tarafından inceleme yapıldı.

Yapılan ilk incelemelere göre Berk Köse’nin önce sevgilisini başından vurduğu, ardından kendi canına kıydığı belirlendi. Cenazeler, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kaynak: İHA