Sındırgı Depreminde Yıkılan Binanın Sahibi Tutuklandı

Sındırgı'da meydana gelen depremde yıkılan binanın sahibinin tutuklandığı öğrenildi. Mesul mimara se 'konutu terk etmeme' cezası verildi.

Sındırgı Depreminde Yıkılan Binanın Sahibi Tutuklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğünde meydana gelen depremde yıkılan binaya ilişkin soruşturmada, binanın sahibi İ.E.K’nin tutuklandığı bildirildi. Binanın mesul mimarı S.S. hakkında ise "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Deprem sonrası enkazda yapılan incelemelerde binanın statik ve yapı güvenliği açısından eksiklikler bulunduğu iddia edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İ.E.K. ve S.S., emniyetteki işlemlerinin ardından Sındırgı Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler, "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan mahkemeye çıkarıldı.

OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Mahkeme, bina sahibi İ.E.K.’nin tutuklanmasına, mesul mimar S.S.’nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bakan Kurum, Sındırgı Depreminde Hasar Alan Bina Sayısını AçıkladıBakan Kurum, Sındırgı Depreminde Hasar Alan Bina Sayısını AçıkladıGüncel
Balıkesir'deki 6.1'lik deprem sonrası Eskişehir'de Ortaya Çıktı! Köylüler Panikte! Gören BakamıyorBalıkesir'deki 6.1'lik deprem sonrası Eskişehir'de Ortaya Çıktı! Köylüler Panikte! Gören BakamıyorGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Deprem Balıkesir
Aman Dikkat: O İlimiz Resmen Kavrulacak! Meteoroloji Tek Tek Açıkladı, O Tarihte Termometreler 44 Dereceyi Görecek Meteoroloji Tarih Verdi, 44 Dereceyi Görecek
Vahşetin Adresi Bu Kez Muğla: Önce Sevgilisini Katletti, Sonra İntihar Etti Önce Sevgilisini Katletti, Sonra İntihar Etti
Takımını Tek Başına Şampiyon Yapacak! Galatasaraylı Eski Yıldızdan Pukas’lık Gol Galatasaraylı Eski Yıldızdan Pukas’lık Gol
Valilikten İstanbul İçin Kritik UyarI! Fırtına Çok Fena Vuracak Valilikten İstanbul İçin Kritik UyarI! Fırtına Çok Fena Vuracak
ÇOK OKUNANLAR
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in Büyük Aşkı Bitiyor mu? Instagram’da Şoke Eden Hamle, Görenler Şaşıp Kalıyor Büyük Aşk Bitiyor mu? Şoke Eden Hamle
Böyle Kampanya Ne Duyuldu Ne Görüldü: Hurda Aracını Getirene 400 Bin TL'ye Sıfır TOGG Hurda Aracını Getirene 400 Bin TL'ye Sıfır TOGG
Canan Karatay’dan Yaşlandırmayı Durduran Gizli İksir! Pekmezle Tüketince Tıkalı Damarları Açıyor, 5 Kat Gençleştiriyor Yaşlandırmayı Durduran Gizli İksir!
Bakan Yerlikaya Duyurdu! Çanakkale'deki Yangınlar Kontrol Altında Çanakkale'deki Orman Yangınları Kontrol Altında
Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor... Hükümetin Memur ve Memur Emeklisi İçin İlk Zam Teklifi Belli Oldu Hükümetin Memur ve Emekli İçin İlk Zam Teklifi Belli Oldu