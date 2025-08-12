Sındırgı Depreminde Yıkılan Binanın Sahibi Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğünde meydana gelen depremde yıkılan binaya ilişkin soruşturmada, binanın sahibi İ.E.K’nin tutuklandığı bildirildi. Binanın mesul mimarı S.S. hakkında ise "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Deprem sonrası enkazda yapılan incelemelerde binanın statik ve yapı güvenliği açısından eksiklikler bulunduğu iddia edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İ.E.K. ve S.S., emniyetteki işlemlerinin ardından Sındırgı Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler, "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan mahkemeye çıkarıldı.

OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Mahkeme, bina sahibi İ.E.K.’nin tutuklanmasına, mesul mimar S.S.’nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA