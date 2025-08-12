Balıkesir'deki 6.1'lik deprem sonrası Eskişehir'de Ortaya Çıktı! Köylüler Panikte! Gören Bakamıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem İstanbul, İzmir, Eskişehir, Kütahya, Yalova, Manisa, Uşak, Aydın, Sakarya ve Tekirdağ gibi birçok ilde hissedildi. Eskişehir’de deprem sonrası kısa süreli panik yaşanırken, Yahnikapan Mahallesi’nde tespit edilen dev çukur dikkatleri üzerine çekti.

'ÇÖKME SESLERİ GELİYOR'

Obruğun alt kısmında su birikintisi olduğu gözlemlendi. Dron ile görüntülenen çukurun etrafında ise herhangi bir güvenlik önlemi alınmadığı, çökme seslerinin gelmeye devam ettiği bildirildi.

'DEPREMİN ARDINDAN ORTAYA ÇIKTI'

Mahalle sakinlerinden çiftçi Murat Güven, sabah saatlerinde tarlasında çalışan bir arkadaşının obruğu fark ettiğini söyledi. Güven, "Bu bölge daha önce doğal kaynak suyunun bulunduğu bir yerdi. Son yıllarda yaşanan kuraklıkla birlikte göl kurudu. Dün yaşanan depremin ardından bu çukur ortaya çıktı. Ne bir iş makinesi izi var, ne de daha önce bir belirti. O nedenle bu çöküntünün depremle ilgili olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

'ÖNLEM ALINMALI'

Bölge sakinlerinin derinliği ölçmeye çalıştığı obrukla ilgili konuşan Güven, "Taş attım, su sesi geliyor. Fazla yaklaşmadım çünkü göçük riski olabilir. Hemen muhtara bilgi verdik. Obruk büyüyebilir ve çocuklar ya da hayvanlar düşebilir. Yetkililerin bir an önce inceleme yapmasını istiyoruz" dedi.

