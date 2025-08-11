Balıkesir Depremini Haftalar Öncesinden Bilmişti... Prof. Dr. Üşümezsoy O Şehri İşaret Edip Uyardı: Şiddetli Şekilde Sallanacak, Hazırlıklı Olun!

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşanan 6.1 şiddetindeki deprem yürekleri ağızlara getirdi. Yaşanan depremi üç hafta öncesinden bilen Jeolog Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bu sefer Eskişehir’i işaret etti. Simav Fay Hattı’nda yaşanan depremlere dikkat çeken Üşümezsoy, bu fayın 7.1 büyüklüğünde deprem üretebileceğini ve Eskişehir’in de bu sarsıntıdan ciddi şekilde etkileyebileceğini ifade etti.

Kütahya’nın Simav ilçesinden başlayarak Balıkesir’in Sındırgı ilçesine kadar uzanan Simav Fay Hattı, son aylarda 4 ve üzeri depremlerin yaşanmasıyla tekrardan gündeme geldi. Jeolog Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un sık sık uyardığı bu fay, bölge halkını tedirgin ederken yeni bir uyarı yapıldı. Eskişehir için korkutan deprem uyarısı!

Balıkesir Depremini Haftalar Öncesinden Bilmişti... Prof. Dr. Üşümezsoy O Şehri İşaret Edip Uyardı: Şiddetli Şekilde Sallanacak, Hazırlıklı Olun! - Resim : 1

PEŞ PEŞE YAŞANAN SARSINTILAR BÖLGE HALKINI TEDİRGİN ETTİ

Bölgede son zamanlarda sık sık depremler yaşanmaya devam ediyor. Bu depremlerin başlangıcı ise 21 Nisan’da Kütahya’da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki sarsıntıyla meydana geldi. Bu sarsıntının ardından 25 Nisan’da 4.5, 3.9 ve 4.6 büyüklüklerinde üç deprem daha kaydedildi. Henüz bu olayların üzerinden dört ay geçmişti ki Simav’ın batısında, Sındırgı’da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremde 10’dan fazla bina yıkıldı, bir kişi hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralandı.

TARİHTE BÜYÜK DEPREMLERİN YŞANMASINA NEDEN OLDU

Simav fay hattının bulunduğu bölgede yaşanan depremler ise hafife alınacak şekilde değil. 1928’de Emet’te 6.2, 1944’te Şaphane’de 6.2, 1970’te Çavdarhisar’da 5.9 ve 2011’de Simav’da 5.9 büyüklüğünde depremler kaydedildi. Bu depremler, özellikle 1970’teki gibi, bölgede büyük hasara yol açtı.

Balıkesir Depremini Haftalar Öncesinden Bilmişti... Prof. Dr. Üşümezsoy O Şehri İşaret Edip Uyardı: Şiddetli Şekilde Sallanacak, Hazırlıklı Olun! - Resim : 2

UZMANLAR UYARDI: ESKİŞEHİR’DE BÜYÜK DEPREME NEDEN OLABİLİR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) verilerine göre Simav Fay Hattı’nın uzunluğu 205 kilometre. Her ne kadar fay Eskişehir’in merkezinden geçmese de Kütahya, Afyonkarahisar ve Konya gibi komşu illerden geçiyor. Uzmanlara göre bu fay hattında maksimum 7.1 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli bulunuyor. Böyle bir sarsıntı, Eskişehir’de de ciddi şekilde hissedilebilir. Özellikle Jeolog Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bu bölgede yaşanacak ciddi bir sarsıntının Eskişehir’i de etkileyeceğini belirtti.

