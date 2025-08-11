Danla Bilic'i Ölümle Tehdit Edip Darbetmişti! Fail Berk Çetin İçin İstenen Ceza Belli Oldu

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic’i ölümle tehdit edip darbeden eski sevgilisi Berk Çetin hakkında, “Kadına karşı basit yaralama” suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, eski sevgilisi Berk Çetin tarafından ölümle tehdit edilip fiziksel şiddete maruz bırakılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Çetin hakkında “Kadına karşı basit yaralama” suçlamasıyla 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

İddianameye göre, Danla Bilic karakola giderek Çetin’in daha önce de kendisine şiddet uyguladığını belirtti. Bu konuda ayrı bir soruşturma yürütüldüğü de kaydedildi.

Olay günü, 1 Haziran 2025’te ikinci kez gözaltına alınan Berk Çetin, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ÇETİN’IN İDDİASINI ÇÜRÜTTÜ

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Berk Çetin’in ifadesine yer verildi. Çetin, olay günü anlık bir sinirle Bilic’i ittiğini, ancak yumruk atmadığını iddia etti. Ancak olay yerindeki kamera görüntülerinin incelenmesiyle, Çetin’in Bilic’in kafasına ve yüzüne vurduğu tespit edildi. Adli Tıp Kurumu raporu da Bilic’in yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir olduğunu doğruladı.

UZLAŞMA YOK

İddianamede, suçun uzlaştırma kapsamında olduğu belirtilerek taraflar arasında uzlaşma girişiminde bulunulduğu, ancak bu girişimin olumsuz sonuçlandığı aktarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Çetin’in “Kadına karşı basit yaralama” suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Çetin’in yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

Kaynak: DHA

