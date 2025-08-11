Depremi Önceden Haber Veren En İyi 9 Mobil Uygulama! Her Telefonda Olması Gerekiyor

Balıkesir’deki 6,1 büyüklüğündeki deprem, erken uyarı sistemlerinin önemini bir kez daha gösterdi. İşte depremden önce en hızlı bilgi veren ve hayat kurtarabilecek en iyi 9 mobil uygulama...

Depremi Önceden Haber Veren En İyi 9 Mobil Uygulama! Her Telefonda Olması Gerekiyor
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, mobil erken uyarı sistemlerinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Sarsıntıdan yaklaşık 30 saniye önce gönderilen bildirimler, milyonlarca kişiye deprem uyarısı yaparak güvenli bölgelere geçme ya da "çök, kapan, tutun" gibi önlemler alma fırsatı sundu. Deprem sonrası sosyal medyada paylaşılan yorumlar, bu uygulamaların ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdi.

ANDROID VE IOS İÇİN ERKEN UYARI SİSTEMLERİ

Google’ın Android Deprem Erken Uyarı Sistemi (AEA), Türkiye dahil 100 ülkede kullanılıyor. Deprem dalgaları yüzeye ulaşmadan önce analiz edilen veriler, şiddete göre "Dikkatli Ol" veya "Harekete Geç" başlığıyla kullanıcılara iletiliyor. "Harekete Geç" uyarısı, telefon "Rahatsız Etme" modunda olsa bile sesli olarak geliyor.

Android cihazlarda bu özelliğin aktif olması için Ayarlar > Konum > Gelişmiş > Deprem Uyarıları adımları izlenmeli. iPhone kullanıcıları ise Ayarlar > Bildirimler menüsünden en alt kısımda yer alan “Hayati Uyarı Bildirimi”ni açarak bu hizmeti kullanabiliyor.

İŞTE DEPREMİ ÖNCEDEN HABER VEREN EN İYİ 9 MOBİL UYGULAMA

Deprem Ağı – Resmi ajanslardan aldığı verilerle dünya genelindeki depremleri anlık bildirir, acil durumda belirlenen kişilere SMS veya e-posta ile konum gönderir.

LastQuake – Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi tarafından geliştirildi; deprem bilgilerini listeler, kullanıcı deneyimlerini toplar.

Deprem Uyarılarım – Kişiselleştirilebilir deprem bildirimleri sunar, 1970’lerden bugüne geniş veri arşivi içerir.

Titreşim Ölçer – Telefonun sensörleriyle sarsıntıları ölçer ve anlık raporlar sunar.

eAfad – AFAD verilerini anlık paylaşır, resmi ve güvenilir bilgi sağlar.
Güvendeyim – Afet sonrası tek tuşla önceden belirlenen numaralara “güvendeyim” mesajı gönderir.

Deprem Bilgi Sistemi – Kandilli ve AFAD verilerini entegre ederek 4 ve üzeri şiddetteki depremleri anında bildirir.

Son Depremler – Kullanıcı dostu arayüzle deprem verilerini harita üzerinde gösterir, filtreleme imkanı sunar.

Deprem Bilgi Sistemi 3.0 – Kandilli Rasathanesi verilerini kullanır, kullanıcıların deprem deneyimlerini raporlamasına olanak tanır.

Kaynak: Haber Merkezi

