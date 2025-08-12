Resmi Gazete’de Yayımlandı! Jandarma Genel Komutanlığı’nda 4 Üst Düzey Atama

Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki 4 üst düzey atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte görev yerleri değişen generaller ve albayların isimleri ve yeni görevleri…

Resmi Gazete’de Yayımlandı! Jandarma Genel Komutanlığı’nda 4 Üst Düzey Atama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Jandarma Genel Komutanlığı'nda üst düzey atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlar kapsamında kritik pozisyonlarda görev değişiklikleri yapıldı.

Resmi Gazete’de Yayımlandı! Jandarma Genel Komutanlığı’nda 4 Üst Düzey Atama - Resim : 1Yapılan atamalara göre:

  • Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız, Ankara İl Jandarma Komutanlığı görevine getirildi.
  • Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına atandı.
  • Jandarma Genel Komutanlığı Destek Kıt'alar Grup Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Özer, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı görevine getirildi.
  • Mevcut Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Ali Doğan ise Jandarma Genel Komutanlığı emrine alındı.

Resmi Gazete’de Yayımlandı! Jandarma Genel Komutanlığı’nda 4 Üst Düzey Atama - Resim : 2Atamalar, 12 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA

