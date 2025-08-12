MEB Duyurdu, Öğretmenlerin Heyecanla Beklediği Gün Geldi… Yer Değiştirme Sonuçlarını Açıklandı, Başvuru Yapan Herkes Yerleşti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), milyonlarca öğretmeni ilgilendiren bir gelişmeyi duyurdu. 2025 yılı Ağustos dönemi il içi sıraya bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.

İKİNCİ TAYİNLER GERÇEKLEŞTİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, il içi sıra tayin başvurularının 12-16 Mayıs tarihleri arasında alındığı, atamaların ise 20 Mayıs’ta yapıldığı hatırlatılarak, sıra tayin işlemlerinin ilki 18 Haziran’da, ikincisinin ise bugün itibarıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Ayrıca, iller arası mazerete bağlı atama başvurusunda bulunan tüm öğretmenlerin atamalarının tamamlandığı bildirildi.

TÜM BAŞVURULAR KARŞILANDI

Aynı açıklamada, 2025 yaz dönemi iller arası mazerete dayalı yer değişikliği kapsamında başvuru yapan tüm öğretmenlerin, tercihlerine yerleşememeleri durumunda mazeretlerinin bulunduğu ildeki eğitim kurumlarına atandıkları belirtildi.

Bu süreçle birlikte, başvuru yapan tüm öğretmenlerin yer değişikliği işlemlerinin başarıyla sonuçlandırıldığı açıklandı.

Kaynak: AA