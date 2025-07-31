MEB Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapacak! Tarih Belli Oldu

MEB, beden eğitimi alanında milli sporculardan sözleşmeli öğretmen ataması yapacağını duyurdu. MEB'den yapılan açıklamada, başvuruların 11-15 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı bildirildi.

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MEB Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapacak! Tarih Belli Oldu
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), beden eğitimi alanında milli sporculardan sözleşmeli öğretmen ataması yapacağını duyurdu. MEB’den yapılan açıklamada, beden eğitimi alanında öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla 19 kontenjan için milli sporculardan sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağı açıklandı.

MEB’in yapılacak atamalara ilişkin paylaştığı detaylara göre, başvurular 11-15 Ağustos'ta alınacak. Başvurular 18-20 Ağustos'ta öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce değerlendirilecek. Ardından Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce uygun görülen başvurulara ilişkin bilgiler ile adayların sisteme yüklediği belgeler 27 ve 28 Ağustos'ta il milli eğitim müdürlüklerince incelenerek, uygun başvurular onaylanacak.

MEB'den yapılan açıklamada, atama sonuçlarının, "2025 Nisan Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu" kapsamında yapılacak atamalarla ilan edileceği kaydedildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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