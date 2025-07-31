Yüzüklerini Tuncay Özkan Takmıştı: Çeşme'de Pert Olan Araç Bakın Kime Ait Çıktı!

Haber ajanslarına dün bir video düştü. 'İzmir'de bir otelde vale, müşterinin 7 milyonluk otomobiliyle kaza yaptı' şeklinde. Kamuoyu bunu sıradan bir haber gibi okurken Gerçek Gündem o aracın kime ait olduğunu buldu. Söz konusu 7 milyonluk araç eski CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Ömer Topsakal’ın eşi Selen Yalaz Topsakal’a ait çıktı. Bir danışmanın eşinin milyonluk aracı dikkat çekti. Topsakal çiftinin nişan yüzüklerini ise gazeteci Tuncay Özkan takmıştı.

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BARAN ŞENEL

Selen Yalaz Topsakal aracını İzmir'in Çeşme ilçesindeki zincir bir otele teslim etti. Vale, Topsakal’a ait olan araç ile kaza yaptı. Araca pert raporu verilirken, kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Topsakal’ın aracının değerinin 7 milyon olduğu öğrenildi.

Yüzüklerini Tuncay Özkan Takmıştı: Çeşme'de Pert Olan Araç Bakın Kime Ait Çıktı! - Resim : 1

Kaza sonrası kameraların karşısına geçen Topsakal, “Aracımı istedikten sonra 20-25 dakika bekledim. Bir sorun olup olmadığını sordum. Çünkü benden sonra gelenlerin araçları teslim ediliyordu. 45 dakika sonra gerçeği öğrenmek için tepki göstermeye başladım. Ardından gece müdürü olduğunu öğrendiğim biriyle otoparka indik ve aracımın halini gördüm. Hava yastıkları patlamıştı ve araç perte çıkmıştı" dedi.

Yüzüklerini Tuncay Özkan Takmıştı: Çeşme'de Pert Olan Araç Bakın Kime Ait Çıktı! - Resim : 2

‘TÜRKİYE’DE VALE TERÖRÜ VAR’

“Türkiye'de ne yazık ki vale terörü var” diyen Topsakal, “Türkiye'de vale yüzünden başına böyle bir olay gelen ilk kişi değilim, muhtemelen son kişi de olmayacağım. Evet adı üzerinde 'kaza'. Görüntüleri izlediğimde arabam hunharca kullanılmış. Aracım 5 saat orada kaldı. Aracım perte çıktığı için ikame araç istedik ama olumsuz cevap geldi. Hem büyük bir mağduriyet yaşadık hem de krizi yönetemediler. Üstüne üstlük benden 400 lira vale ücreti alındı” diye konuştu.

Yüzüklerini Tuncay Özkan Takmıştı: Çeşme'de Pert Olan Araç Bakın Kime Ait Çıktı! - Resim : 3

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

7 milyonluk araca binen Selen Yalaz Topsakal, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Ömer Topsakal’ın eşi.

Yüzüklerini Tuncay Özkan Takmıştı: Çeşme'de Pert Olan Araç Bakın Kime Ait Çıktı! - Resim : 4

Bir basın danışmanın eşinin milyonluk aracı dikkat çekerken Topsakal çiftinin 2 yıl önce yaptığı düğünde oldukça konuşulmuştu. Çiftin nişan yüzüklerini gazeteci Tuncay Özkan takmıştı.

Yüzüklerini Tuncay Özkan Takmıştı: Çeşme'de Pert Olan Araç Bakın Kime Ait Çıktı! - Resim : 5

Topsakal evlendikten kısa bir süre sonra Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. Uzaklaştırmaya ilişkin dedikodularda akçeli işler iddiası dönüyordu.

Yüzüklerini Tuncay Özkan Takmıştı: Çeşme'de Pert Olan Araç Bakın Kime Ait Çıktı! - Resim : 6

Kaynak: Haber Merkezi

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Tuncay Özkan İzmir
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