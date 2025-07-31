MSB’den Gazdan Etkilenerek 12 Askerin Şehit Olmasına İlişkin Flaş Açıklama: 'Tahkikat Tamamlanmak Üzere'

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MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığında düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk, Suriye Harekat Alanlarında gerçekleştirilen "tünel imha" faaliyetlerine ilişkin de bilgi verdi. Aktürk bugüne kadar Tel Rıfat'ta 212 kilometre, Münbiç bölgesinde 305 kilometre olmak üzere 517 kilometre uzunluğundaki tünellerin imha edildiğini söyledi.

'HUDUTLARDA 298 KİŞİ YAKALANDI'

Aktürk, Cumhuriyet tarihinin en etkin tedbirleri ve çok yönlü güvenlik sistemleriyle kesintisiz bir şekilde korunan hudutlarda, son bir haftada, yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 298 kişinin yakalandığını, 660 kişinin ise hududu geçemeden engellediğini açıkladı.

Aktürk “Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4 bin 257, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 44 bin 290'a ulaşmıştır. Ayrıca hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 30 kilogramdan fazla uyuşturucu ele geçirilmiştir” dedi.

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ikili ilişkiler ve uluslararası görevler kapsamında, başta Kıbrıs, Azerbaycan, Libya, Kosova, Bosna Hersek ve Katar olmak üzere kardeş, dost ve müttefik ülkelere destek vermeyi sürdürerek geniş bir coğrafyada dünya güvenliği, barışı ve istikrarına önemli katkılar sağladığını vurguladı.

'BAĞIMSIZ İKİ DEVLET TEK ÇÖZÜM'

Aktürk, “Bu vesileyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Toplumsal Direniş Bayramı ve Silahlı Kuvvetler Günü'nü şimdiden kutluyor, garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin haklı davalarında yanlarında olmaya devam edeceğimizi, Ada'da egemen, eşit, bağımsız iki devletin tek çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyoruz” diye konuştu.

'ADLİ TIP SONUCU BEKLENİYOR'

Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda iki askerin şehit düşmesine ilişkin konuşan Aktürk " İdari tahkikat devam etmektedir. Meydana gelen olayla ilgili söz konusu birliğin tüm faaliyetleri son bir haftayı içerecek şekilde detaylı olarak incelenmektedir. Şuan için adli tıptan gelecek sonuçlar beklenmektedir. Sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır" diye vurguladı.

'ATEŞKES TESİS EDİLMELİ'

İsrail’in saldırılarına ilişkin de konuşan Aktürk şunları söyledi: İsrail'in saldırganlığına, Gazze'de yaşattığı insani felakete ve Batı Şeria'ya yönelik ilhak teşebbüslerine karşı gecikmeksizin uluslararası toplum nezdinde bağlayıcı önlemler alınmalıdır. İnsanlık krizine dönüşen Filistin meselesinin uluslararası hukuka dayalı iki devletli çözümü için öncelik, İsrail'in keyfi saldırılarına son vermesi, Gazze'ye insani yardımların geçişine kesintisiz izin vermesi ve bir an önce kalıcı ateşkesin tesis edilmesidir.

'TATBİKAT KESİNTİSİZ SÜRÜYOR'

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, operasyon ve görevlerinin yanı sıra, etkinlik ve caydırıcılığını daha da güçlendirmek ve personelinin yetkinliğini artırmak amacıyla eğitim ve tatbikat faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürdüğünü söyledi.

Tatbikatlara ilişkin de bilgi veren Aktürk, şunları kaydetti: 25 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında eğitim, işbirliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek amacıyla Tiflis/Gürcistan'da Agile Spirit, 27 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında katılımcı ülkelerin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmaları maksadıyla Karaçi/Pakistan'da Türkiye-Pakistan Deniz Kuvvetleri İkili Amfibi, 30 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında katılımcı ülke personelinin yakın hava desteği konusunda tecrübe kazanmasını sağlamak amacıyla ABD'de Emerald Warrior Spiral (Yakın Hava Desteği) tatbikatlarına katılım sağlanmaktadır. NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 görevi kapsamında 29 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında Almanya Deniz Kuvvetleri unsuru Rugen tarafından İzmir'e liman ziyareti gerçekleştirilmektedir.

Kaynak: AA-DHA