15 Bin Sözleşmeli Öğretmen Atamasında Yeni Gelişme: Mülakata Girecek Öğretmen Adayları Açıklandı

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar açıklandı.

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15 Bin Sözleşmeli Öğretmen Atamasında Yeni Gelişme: Mülakata Girecek Öğretmen Adayları Açıklandı

Millî Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru sürecini tamamlamış, başvurular 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Millî Eğitim Bakanlığınca, 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar açıklandı.

Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvuran ve başvuruları onaylananlardan, her alan için KPSS puan üstünlüğüne göre belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava alınacak.

Bu kapsamda sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav merkezi ile tarihi, Bakanlıkça daha sonra duyurulacak. Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçların ilanından sonra duyurulacak.

İşte sözlü mülakata hak kazanan adaylar...

https://personel.meb.gov.tr/www/2025-yili-sozlesmeli-ogretmenlik-sozlu-sinavina-alinacak-adaylarin-sonuc-bilgisi/icerik/1626

Kaynak: Haber Merkezi

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