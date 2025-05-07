Prof. Dr. Cenk Yaltırak'tan AYM'nin 'Katliam Yasası' Kararına Tepki! Takipçilerine Son Kez Seslendi: 'Katliama Sessiz Kalanlar da Bu İşte Sorumludur'

AYM, sokak hayvanlarının katledilmesinin önünü açan ve kamuoyunda 'katliam yasası' olarak adlandırılan yasanın iptali için yapılan başvuruyu reddetti. AYM'nin bu kararının ardından İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenk Yaltırak, sosyal medya hesabını kapattı. AYM kararına tepki gösteren Prof. Dr. Yaltırak, "Hayvanları yok edilebilecek canlılar olan gören bir insanlıkla benim alakam olamaz. Kedi köpekler öldürülürken sessiz kalan milyonlar da bu işte sorumludur" dedi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Prof. Dr. Cenk Yaltırak'tan AYM'nin 'Katliam Yasası' Kararına Tepki! Takipçilerine Son Kez Seslendi: 'Katliama Sessiz Kalanlar da Bu İşte Sorumludur'

Resmi Gazete’nin 2 Ağustos 2024 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a CHP’den itiraz gelmişti. CHP, kanunda yer alan 17 maddeden 16’sının iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle 15 Ağustos’ta Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuruda bulunmuştu. Anayasa Mahkemesi (AYM), başvuruyu esastan görüşerek karara bağladı.

AYM Genel Kurulu, 7 Mayıs 2025’te yapılan toplantıda CHP’nin talebini reddetti. Yüksek Mahkeme'nin bazı maddelerin iptal istemini oy birliğiyle, bazı maddelerin iptal istemini ise oy çokluğuyla reddettiği öğrenildi. Bu karar, sokak hayvanlarının toplanması, barınaklara yerleştirilmesi ve belirli durumlarda ötanaziye izin veren düzenlemelerin devam edeceği anlamına geliyor.

CENK YALTIRAK'TAN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenk Yaltırak, AYM'nin tepki çeken kararının ardından X hesabını kapattı.

Yaltırak, AYM kararının öncesinde yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

'Hayvanları yok edilebilecek canlılar olan gören bir insanlıkla benim alakam olamaz. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi yasayı onaylarsa benim bu olaya susan milyonlarla da alakam olamaz.

Prof. Dr. Cenk Yaltırak'tan AYM'nin 'Katliam Yasası' Kararına Tepki! Takipçilerine Son Kez Seslendi: 'Katliama Sessiz Kalanlar da Bu İşte Sorumludur' - Resim : 1

'SESSİZ KALANLAR DA BU İŞTEN SORUMLUDUR'

Sokağa girdiğimde başını okşadığım köpek, bahçedeki beni görünce koşan kediler, evde yorgunluktan serildiğimde, sinirlerimi bozan şeyler olduğunda kucağıma gelip bana sarılan kedilerim olmasa deprem çalışmalarının manevi ağırlığını kaldıramazdım. Aylardır hayvanları katledenler, kedi köpek öldürürken gücünü devletten aldığını söyleyenlere sessiz kalan milyonlar da bu işte sorumludur. Bu nedenle sizlere attığım belki son twit bu. Artık kadın, çocuk, hayvan katillerinin susarak gizli savunucuları olduğu bir sosyal medyada olmaya gerek yok. Selametle...'

Prof. Dr. Cenk Yaltırak'tan AYM'nin 'Katliam Yasası' Kararına Tepki! Takipçilerine Son Kez Seslendi: 'Katliama Sessiz Kalanlar da Bu İşte Sorumludur' - Resim : 2

AYM 'Hayvan Katliamına Devam' Dedi... İptal İstemini ReddettiAYM 'Hayvan Katliamına Devam' Dedi... İptal İstemini ReddettiGüncel

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