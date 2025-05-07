AYM 'Hayvan Katliamına Devam' Dedi... İptal İstemini Reddetti

Anayasa Mahkemesi, sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun iptal istemini reddetti. Bu karar, sokak hayvanlarının toplanması, barınaklara yerleştirilmesi ve belirli durumlarda ötanaziye izin veren düzenlemelerin devam edeceği anlamına geliyor.

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AYM 'Hayvan Katliamına Devam' Dedi... İptal İstemini Reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), 2 Ağustos 2024’te yürürlüğe giren 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerine ilişkin CHP’nin iptal ve yürütmeyi durdurma başvurusunu esastan görüşerek kararını verdi.

CHP, kanunun 17 maddesinden 16’sının hayvan haklarına, kamu yararına ve yaşam hakkına aykırı olduğu gerekçesiyle 15 Ağustos 2024’te AYM’ye başvurmuştu. AYM Genel Kurulu, 7 Mayıs 2025’te yapılan toplantıda CHP’nin talebini reddetti.

Karar, kamuoyunda tartışmalara yol açan ve sokak hayvanlarının toplanması, barınaklara yerleştirilmesi ve belirli durumlarda ötanaziye izin veren düzenlemelerin devam edeceği anlamına geliyor.

NE OLMUŞTU?

Resmi Gazete’nin 2 Ağustos 2024 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a CHP’den itiraz gelmişti. CHP, kanunda yer alan 17 maddeden 16’sının iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle 15 Ağustos’ta Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuruda bulunmuştu.

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Kaynak: ANKA

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Anayasa Mahkemesi (AYM)
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