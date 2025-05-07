Ümit Karan Cezaevine mi Girdi? Yanıt Geldi

Eski milli futbolcu Ümit Karan'ın “sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı” suçundan aldığı 1 yıl 8 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından Bakırköy Adliyesi’ne gelerek teslim olduğu ve Metris Cezaevi’ne gönderildiği iddia edilmişti. Karan'dan iddialara videolu yanıt geldi.

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Eski milli futbolcu Ümit Karan, “sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı” suçlamasıyla yargılandığı davada, Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi tarafından daha önce beraat etmişti. Ancak, Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, beraat kararını bozarak Karan’a 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Bu ceza, Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından onandı.

Sabah gazetesi, onanan hapis cezası kapsamında Ümit Karan'ın bugün Bakırköy Adliyesi’ne gelerek yetkililere teslim olduğunu ve işlemlerinin ardından Metris Cezaevi’ne gönderildiğini iddia etti.

KARAN'DAN VİDEOLU YANIT

İddialara yanıt Karan'dan video ile geldi. Karan, paylaştığı videoda, "2015 yılında bir dosyam vardı. Bugün avukatlarımla adliyede işlerimi hallettim. Tutuklu değilim, bunu söyleyeyim. Saçmasapan haberler yapmayalım lütfen" dedi.

NE OLMUŞTU?

Oturduğu sitede çalışan kadına yönelik "basit cinsel saldırı" suçunu işlediği iddiasıyla yargılandığı davada beraat eden eski milli futbolcu Ümit Karan, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'nce 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Karan, karar duruşmasında Makedonya'da bir futbol takımı çalıştırdığını belirterek, aylık gelirinin 2 bin euro olduğunu söylemişti. Karan savunmasında, önceki ifadelerinin doğru olduğunu öne sürerek, "Olayın üzerinden çok zaman geçti. Ben hayatım boyunca hiç kimseye yanlış yapmadım. Suçlamalar doğru değildir" demişti.

Mağdur İ.A'nın avukatı Işıl Gülümser de müvekkilinin olaydan hemen sonra karakola giderek şikayetçi olduğunu anlatarak, "Anlattıkları da kamera kayıtlarına birebir uygundur. Müvekkilim bir çalışan olarak güleryüzlü davranmış, işverenin sarkıntılık mahiyetindeki eylemini savuşturmaya çalışmış ve kısmen başarılı olmuştur. Olaydan sonra ciddi olarak psikolojik rahatsızlık geçirmiş, tedavi görmüştür" diye konuşmuştu.

Son sözü sorulan sanık Karan, beraatini talep ederek, "Hayatım boyunca kimseye yanlış yapmadım. Ben Atatürkçü'yüm. Bana ceza vereceksiniz eğer Atatürkçülükten verin razıyım. Suçlamalar doğru değildir, kabul etmiyorum. Ben Survivor yarışmasında kadınlarla yan yana bulunduğumda bile herhangi bir şey yapmamıştım" ifadelerini kullanmıştı.

Davayı karara bağlayan Ceza Dairesi, sanık Karan hakkında Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen beraat kararının kaldırılmasına karar vermişti.

Ceza Dairesi, sanık Karan'ın "sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı" suçundan 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetmişti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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