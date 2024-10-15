Canlı Yayında Şoke Oldu! Ümit Karan X Hesabını Kaybetti! Nedeni Herkesi Güldürdü

Eski futbolcu Ümit Karan canlı yayında şoke oldu. Sosyal medya hesabı canlı yayında bir anda kapanan Karan, neden kapatıldığını da anlattı. Kapatılma sebebi ise duyanları kahkahaya boğdu.

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Canlı Yayında Şoke Oldu! Ümit Karan X Hesabını Kaybetti! Nedeni Herkesi Güldürdü

TV100'de yayınlanan 'Futbolun 100'ü' isimli programda, Eski futbolcu Ümit Karan’ın X hesabı kapatıldı. Yaşadığı şoku anlatan Karan, bir takipçisinin kendisiyle aynı kullanıcı adıyla X hesabı açtığını ve takipçi sayısının kendisinden fazla olduğunu söyledi.

Canlı Yayında Şoke Oldu! Ümit Karan X Hesabını Kaybetti! Nedeni Herkesi Güldürdü - Resim : 1

'BENDEN GÜÇLÜ ÇIKTI'

Kendi hesabının kapatıldığını belirten Karan, "X’de bir takipçim benim adıma hesap açmış benden daha fazlası takipçisi vardı. Bugün onu şikayet edeyim dedim herhalde benden güçlü çıktı" dedi.

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