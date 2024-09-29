Ümit Karan'dan Yıldız İsme Sert Eleştiri: 'Kimse Gözünün Yaşına Bakmaz'

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Galatasaray, 3-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve son dakikada yediği golle sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

Ümit Karan, Sarı-Kırmızılıların performansını TV100 ekranlarında değerlendirdi.

'BÜYÜK TAKIM GİBİ OYNAMADI'

Ümit Karan, Galatasaray'ın performansını şu sözlerle değerlendirdi:

"Maçı seyrederken 2. yarı başka kanala mı geçtim dedim. İlk yarıda Osimhen ve Icardi beraber oynayabiliyor bunu gördük. İkinci yarıda Galatasaray büyük bir takım gibi oynamadı. Böyle puan kaybedilmez. 3-1 soyunma odasına gidiyorsun ve moralli çıkıyorsun. Rotasyon için de uygundu ama değişikliklerde hata var. İkinci yarı girenlerin hiçbiri oynamadı."

'HAKEM KARARLARINI ELEŞTİRDİ

Maçtaki hakem ve VAR kararlarına tepki gösteren Karan, "Maç oyuncuların tepkilerine göre yönetilmez. Sürekli oyuncuların itirazlarına göre kart veriliyor. VAR'a gidiyorsun bekliyoruz. Artık oyuncular hocam artık karar ver diyorlar. 5 dakika VAR bekleniyor" dedi.

'KAPRİS YAPMAKTAN FUTBOL OYNAMIYOR'

Ümit Karan, Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi'nin performansını ise şu sözlerle eleştirdi:

"Batshuayi kapris yapmaktan futbol oynamıyor şu an. O kaprise başlamış. Osimhen ve Icardi'nin arkasındasın kolay değil ama sen böyle devam edersen o kulübede bile olamazsın. Sahada mücadele etmedi, koşmadı."

'KİMSE GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAZ'

"4 milyon Euro para alıyorsun sana mücadele et diye veriyorlar o parayı. Kimse gözünün yaşına bakmaz. Size forma şansı geliyor nasıl değerlendiriyorsunuz?"

'BİR STOPER NASIL 12 TOP KAYBI YAPABİLİR?'

Galatasaray'ın Kopenhag'dan transfer ettiği Elias Jelert hakkında da yorumlarda bulunan Karan, "Sağ bek Jelert'in ne olduğunu çözemedik. Buna 10 milyon Euro para verildi. Yanındaki Nelsson 12 tane top kaybı yapmış. Bir stoper nasıl 12 top kaybı yapabilir?" şeklinde konuştu.