Victor Osimhen'den Sakatlık Açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında 3-0'lık üstünlüğünü koruyamayarak Kasımpaşa ile 3-3 berabare kaldı.

Karşılaşma sonrası sarı kırmızılı ekibin futbolcularından Roland Sallai, Victor Osimhen ve Fernando Muslera yayıncı kuruluşa özel açıklamalarda bulundu.

İşte yıldız isimlerin değerlendirmesi:

Roland Sallai: "İlk yarı çok iyiydik. Daha sonra oyundan çıktım ve çok fazla izleyemedim. Üç tane gol yemek bizim kalitemizde olmamalı. Hatalarımızı görmeli ve bunlardan ders çıkarmalıyız. Taraftara teşekkür ederim. Beni harika karşıladılar. Birçok statta oynadım ama burası inanılmaz. Bu maçta da desteklerini esirgemediler. Teşekkür ederim."

'RAHATSIZLIK HİSSETTİM, O YÜZDEN...'

Victor Osimhen: "Takım olarak mutsusuz. Hak ettiğimiz 3 puan vardı ama futbol böyle. Bazen hak ettiğinizi alamıyorsunuz. İki golden dolayı mutluyum ama kazanamadığımız için mutsuz durumdayız. Kendi performansımdan memnunum ama daha iyi çalışarak daha iyi iş çıkaracağız. Mauro Icardi ile aramız iyi, o bir lider. Hepimizi koruyor ve kolluyor. Bana ağabeylik yapıyor. Onun yanında oynamak harika his. Gollerimizi beraber kutluyoruz. Onunla oynamak benim için ayrıcalık. Sakatlığım ciddi değil. Rahatsızlık hissettim ve Okan Buruk'a söyledim. O yüzden oyundan çıktım."

'HATALARDAN DERS ALACAĞIZ'

Fernando Muslera: "İlk 45 dakika ile ikinci 45 dakika farklı maçlar gibiydi. Normalde biz farklı oynuyoruz, ikinci yarıda oyunumuzu oynayamadık. Kasımpaşa iyi bir takım, onlara da saygı göstermek lazım. Geçen sene bu zamanlar da Hatayspor'a yenildik. Kendimizi eleştireceğiz ve hatalardan ders alacağız. Çok uzun bir yolumuz var."