Okan Buruk: 'Puan Kaybının Sorumlusu Benim'

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bir önceki maçtan 3 gün sonraya yeni bir maç koyuldu. Bir sonraki maça da 5 gün ara var. Biz yarın da oynayabilirdik. Bugün biz bir sakat verdik. Bu yapılan kötü planlama Galatasaray’ın en önemli oyuncularından birinin sakatlanmasına yol açtı. Sallai de sakatlandı, devrede iki değişiklik yaptık. Maça başlangıcımız iyiydi. 4-4-2 dizilişiyle çok pozisyon vermeden 3-0’ı yakaladık. İlk yarıda yediğimiz gol rakibimizin ikinci yarıya iştahlı başlamasını yol açtı. Yaptığımız 2 değişiklik olumsuz oldu. Hep giren oyuncuların verdiği katkıların altını çizerdik. Bugün tam tersini gördük. Oyuncu değişiklikleri bizi olumsuza götürdü. Maçın sonunda yediğimiz golle 2 puan kaybettik. Buradan maçı kaybetmek benim sorumluluğum. Yaptığımız oyun içerisindeki hamleler, diziliş, rotasyon bunların kararını veren benim. Puan kaybettiysek birinci sorumluluk benim. İkinci yarı ne atak ne defans yapabildik. Günün sonunda son dakika gelen top gol oldu. Baskı yemeden, saçma sapan bir gol yedik. Burada 2 puanı kaybettik, üzüntülüyüz. Bize ders olacak. Bazı oyuncularıma daha çok ders olacak bir gece olacak. Bununla ilgili kendi içimizde değerlendireceğiz. Üst üste maç oynayan takımı değiştirdik. Genel olarak maçın sonuna doğru daha iyisini yapmamız gerekirdi. Burada tam istediğimiz oyunu oynayamadık, gol yedik. Bizim için önemli bir ders" diye konuştu.

İkinci yarıda topun tutamadıklarını ve rakip kaleye gidemediklerini ifade eden Buruk, "Topun bizde kalması önemliydi. Çok net pozisyonlar vermedik. Yaşadığımız sıkıntılardan biri, defans hattımızın geriye kaçmasıydı. Davinson’un olmadığı senaryoda bunu çok fazla yaşıyoruz. Bizim sıkıntılarımızdan biri önde baskıyı yapamadık hem top bizde kalmadı. 3-1 avantajını daha rahat daha güvenli ve rakip kaleye tehlike yapabileceğimiz bir oyun olabilirdi" şeklinde konuştu.

"Davinson'un olmadığı senaryoyu ortadan kaldırmak için bugün onunla başlamadık"

Davinson Sanchez’i yoğun fikstürde dinlendirdiklerini söyleyen sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Davinson'un olmadığı senaryoyu ortadan kaldırmak için bugün Davinson ile başlamadık. 4 maç üst üste oynadı, 5. maçı oynatmak istemedik. Osimhen sakatlandı. Bu senaryoda Davinson’u korumak istedik. Nelsson oyun içerisinde savunma anlamında çok iyi işler yaptı. Karar aşamasında bazen zorluklar yaşıyor. Rakip topu ona bıraktı. Bazen kaleye döndü. Oyun içerisinde belki Sara ve Yunus yorulduktan sonraki ondan sonra biraz daha zorlanmaya başladık, stoperlerin daha çok oyuna girmeleri gerekti. Bundan sonra daha da iyisi yapacaktır" ifadelerini kullandı.

"Bence penaltı değil"

Ismail Jakobs’un penaltı yaptığı pozisyonu değerlendiren Okan Buruk, "Bence penaltı değil. Çünkü havaya zıplıyor, arkası dönük, kolu tam açık değil. Buna penaltı diyecekler, eline çarptığı için penaltı olarak değerlendirecek. VAR’ın çağırması doğru mu değil mi onu bilmiyorum. Oyuncunun tamamen hazır ola durup, havaya zıplamasını bekliyoruz veya havadan düşerken kollarını tamamen kapatıp düşmesini bekleyeceğiz. Ellini kapatırken yakalıyor, arkası dönük. Bu pozisyonun penaltı olup olmaması tartışılacak bir şey. Bize karşı çok rahat bir şekilde bu penaltıların verildiğini haftalardır görüyoruz. Geçen hafta Fenerbahçe maçında da yüzde 100 yanlış bir penaltı verildi. Bugün VAR’ın etki ettiğini görüyoruz. Yeni bir hakem, ilk defa büyük bir maça çıktı. Bu da önemli bir şey. Genelde ilk defa büyük maça çıkacak hakemler bizim maça veriliyor. Bu sonucu hiçbir şekilde hakeme bağlamıyorum, penaltıya bağlamıyorum. Kendi yaptığımız hatalara bağlıyorum. Haftalardır süren bizim aleyhimize penaltı kararları var. Tabii penaltıysa penaltı verecek. Geçen hafta Yunus’un ayağına gelen darbe daha net penaltıydı ama orada VAR karışmadı. VAR protokolünün nasıl işlediğini öğreneceğiz. Çünkü bize gelip anlattıklarında farklı şeyler anlatıyorlar, maçlarda farklı şeyler görüyoruz. İnşallah bununla ilgili daha kafamızın soru işaretlerinin az olduğu bir yere gideriz” diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA