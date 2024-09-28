Osimhen'den Galatasaray Formasıyla Peş Peşe Goller!

Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla 2'inci golünü kaydetti.

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Osimhen'den Galatasaray Formasıyla Peş Peşe Goller!

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yeni transferi Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü Kasımpaşa'ya karşı kaydetti.

Süper Lig'in 7'nci haftasında evinde Kasımpaşa'yı ağırlayan Galatasaray, Kasımpaşa karşısında maçın ilk yarısında Victor Osimhen'in peş peşe attığı gollerle 2-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 3'üncü golünü ise sakatlığı geçen Mauro Icardi 34'üncü dakikada kaydetti.

İlk yarının son dakikalarında gol bulan deplasman ekibi, skoru 3-1'e getirdi.

Maç, Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle devam ediyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Jelert, Abdülkerim, Nelsson, Jakobs, Yunus, Sara, Kerem Demirbay, Sallai, Osimhen, Icardi

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin, Ouanes, Hajradinovic Barak, Aytaç, Cafu, Fall, Nuno Da Costa

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