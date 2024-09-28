Osimhen'den Galatasaray Formasıyla Peş Peşe Goller!
Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla 2'inci golünü kaydetti.
Galatasaray'ın dünyaca ünlü yeni transferi Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü Kasımpaşa'ya karşı kaydetti.
Süper Lig'in 7'nci haftasında evinde Kasımpaşa'yı ağırlayan Galatasaray, Kasımpaşa karşısında maçın ilk yarısında Victor Osimhen'in peş peşe attığı gollerle 2-0 öne geçti.
Karşılaşmanın 3'üncü golünü ise sakatlığı geçen Mauro Icardi 34'üncü dakikada kaydetti.
İlk yarının son dakikalarında gol bulan deplasman ekibi, skoru 3-1'e getirdi.
Maç, Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle devam ediyor.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Jelert, Abdülkerim, Nelsson, Jakobs, Yunus, Sara, Kerem Demirbay, Sallai, Osimhen, Icardi
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin, Ouanes, Hajradinovic Barak, Aytaç, Cafu, Fall, Nuno Da Costa
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