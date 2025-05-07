Bahar Aksu'nun Cinayet Videosunu Gönderdi, Eski Eşi ve Kızını Tehdit Etti: 'Sıradaki Kendini Hazırlasın'

Ankara'da 10 yıl önce boşanan T. Boztürk, eski eşi H.E.'nin geçtiğimiz yıl eylül ayında yeniden evlenmesinin ardından H.E. ve kızı Başak Boztürk’ü tehdit etmeye başladı. Sahte sosyal medya hesapları üzerinden sistematik şekilde hakaret ve tehdit mesajları gönderen Boztürk, son olarak 5 Mayıs'ta kızına, İstanbul’da eski eşi tarafından sokak ortasında öldürülen Bahar Aksu'nun cinayet videosunu içeren bir haber linki göndererek, "Sıradaki o… kendini hazırlasın" şeklinde ölüm tehdidinde bulundu.

GÖZALTINA ALINDI

Başak Boztürk, babasının tehditlerinden bıkarak annesi H.E. ile birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Boztürk, ifadesinde babasının eylül ayından bu yana kendisini ve annesini öldüreceğini söylediğini, mezarlık ve mermi fotoğrafları paylaştığını belirtti. H.E. de eski eşinin tehditlerinin, yeni evliliğinden haberdar olmasıyla başladığını ifade etti.

Şikayet üzerine T. Boztürk hakkında 1 aylık uzaklaştırma kararı çıkarıldı. Dün gözaltına alınan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: ANKA