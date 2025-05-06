Bahar Aksu'nun Katilinden Pişkin Savunma... Boşanmayı Kabul Edememiş!

İstanbul’un Şişli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi’nde, dün saat 06.30 sıralarında, işe gitmek için evden çıkan Bahar Aksu, 2022’de boşandığı eski eşi Rüstem Elibol ve 3 arkadaşı tarafından kaçırılmak istendi. Rüstem Elibol, belinden çıkardığı silahla kadına 5-6 el ateş etti. Bahar Aksu olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheliler kırmızı renkli bir araçla kaçtı.

SİLİVRİ'DE YAKALANDILAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Aksu’nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaçan Rüstem Elibol ve 3 arkadaşını Silivri’deki bir kontrol noktasında yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

CİNAYET ANI KAMERADA

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Bahar Aksu’nun yolun karşısına geçtiği sırada Rüstem Elibol’un kolundan tuttuğu, yanlarına Elibol’un arkadaşlarının bulunduğu kırmızı aracın yanaştığı görülüyor. Aksu’nun araca binmemek için direndiği, ardından Elibol’un silahını çekerek art arda ateş ettiği anlar kameraya yansıdı.

KATİLİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde işlemleri devam eden Rüstem Elibol’un ilk ifadesinde, Bahar Aksu’yu takıntı haline getirdiğini söylediği öğrenildi. Elibol’un, “2019’da evlendik, 3 yıl sonra boşandık. Bu boşanmayı kabul edemedim. Onu sosyal medyadan takip ediyordum. Olay günü görüşmek istedim” dediği belirtildi.

Bahar Aksu’nun, 2020 yılında Rüstem Elibol’un kendisini tehdit ettiği ve yaraladığı gerekçesiyle polise iki kez şikayette bulunduğu, çiftin çocuklarının olmadığı öğrenildi. Soruşturma, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa taşınacak.

Kaynak: DHA