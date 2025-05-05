İstanbul’un Göbeğinde Korkunç Kadın Cinayeti! Kaçırmak İstedi, Direnince Katletti

İstanbul'un Şişli ilçesinde sabah saat 06.30'da işe gitmek üzere olan 34 yaşındaki Bahar Aksu, eski eşi Rüstem Elibol ve 3 arkadaşı tarafından araçla kaçırılmak istendi.

Aksu'nun uzun süre bağırması ve direnmesi üzerine silahını çıkaran Elibol, Aksu'ya 5-6 el art arda ateş etti.

OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Bahar Aksu, olay yerinde hayatını kaybederken şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Aksu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken eski eşi Rüstem Elibol ve 3 arkadaşı polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

CİNAYET ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Korkunç cinayete ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yolun karşısına geçen Bahar Aksu'nun arkasından gelen Rüstem Elibol'un kolundan tuttuğu bu sırada Elibol'un arkadaşlarının bulunduğu kırmızı renkli otomobilin yanlarına yanaştığı ve Bahar Aksu'yu zorla araca bindirmeye çalıştıkları anlar yer alıyor.

Görüntülerde, Aksu'nun araca binmemek için direndiği bunun ardından eski eşi Rüstem Elibol'un belinden çıkardığı silah ile art arda ateş ettiği anlar görülüyor.

Kaynak: DHA