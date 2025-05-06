Meteoroloji uzmanı kavuran haberi verdi! Termometreler 30 dereceyi gösterecek: Son 9 gün!

Meteoroloji uzmanı havaların ısınacağı tarihi verdi. Termometrelerin 30 dereceyi göstereceğini söyleyerek, kavuran haberi paylaştı. Havaların ısınmasına ise son 9 gün kaldı. İşte tüm detaylar...

Meteoroloji uzmanı kavuran haberi verdi! Termometreler 30 dereceyi gösterecek: Son 9 gün!

Mevsim normallerine göre soğuk geçen günlerde, meteoroloji uzmanından kavuran haber geldi. Sıcaklıkların 9 gün sonra artacağını belirterek vatandaşı uyardı. Sıcak havanın etkisine girecek Türkiye'de, sıcaklıklar 30 dereceye kadar yükselecek. İşte tüm detaylar...

YAZ MEVSİMİ GELİYOR

Türkiye'de sıcaklıklar mayıs ayına rağmen beklenen seviyelere henüz çıkmadı. Yaz mevsimini heyecanla bekleyen vatandaşlar, hava durumunun her an değişim gösterebileceğinden kışlıkları bile kaldıramadı. Meteoroloji uzmanı Gökhan Günerler, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sıcaklıkların artacağını vurguladı.

Meteoroloji uzmanı kavuran haberi verdi! Termometreler 30 dereceyi gösterecek: Son 9 gün! - Resim : 1

SICAKLIKLAR 9 GÜN İÇİNDE ARTACAK

Gökhan Günerler'in sosyal medya paylaşımına göre, sıcaklıklar 9 gün içerisinde hızla artış gösterecek. Bu artışın sonucunda termometrelerin 30 dereceyi göstereceği açıklamasında bulundu. Dünya genelinde sıcaklık haritasını sosyal medya üzerinden paylaştı

Kaynak: Haber Merkezi

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