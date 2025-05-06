Meteoroloji uzmanı kavuran haberi verdi! Termometreler 30 dereceyi gösterecek: Son 9 gün!
Meteoroloji uzmanı havaların ısınacağı tarihi verdi. Termometrelerin 30 dereceyi göstereceğini söyleyerek, kavuran haberi paylaştı. Havaların ısınmasına ise son 9 gün kaldı. İşte tüm detaylar...
Mevsim normallerine göre soğuk geçen günlerde, meteoroloji uzmanından kavuran haber geldi. Sıcaklıkların 9 gün sonra artacağını belirterek vatandaşı uyardı. Sıcak havanın etkisine girecek Türkiye'de, sıcaklıklar 30 dereceye kadar yükselecek. İşte tüm detaylar...
YAZ MEVSİMİ GELİYOR
Türkiye'de sıcaklıklar mayıs ayına rağmen beklenen seviyelere henüz çıkmadı. Yaz mevsimini heyecanla bekleyen vatandaşlar, hava durumunun her an değişim gösterebileceğinden kışlıkları bile kaldıramadı. Meteoroloji uzmanı Gökhan Günerler, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sıcaklıkların artacağını vurguladı.
SICAKLIKLAR 9 GÜN İÇİNDE ARTACAK
Gökhan Günerler'in sosyal medya paylaşımına göre, sıcaklıklar 9 gün içerisinde hızla artış gösterecek. Bu artışın sonucunda termometrelerin 30 dereceyi göstereceği açıklamasında bulundu. Dünya genelinde sıcaklık haritasını sosyal medya üzerinden paylaştı
Önümüzdeki 10 gün içinde sıcaklıkların 30 derece ve üstüne çıkacak dünya genelinde yerler☀️☀️🔥🔥 pic.twitter.com/MwEuK5zJKK— Gökhan Günerler (@ggunerler) May 4, 2025
Kaynak: Haber Merkezi