110 Yıl Sonra Ortaya Çıkan Komutan İtirafı! Bir Çanakkale Gizemi Daha Çözüldü

Türk milletinin tarihinde büyük ses getiren Çanakkale Savaşları'na dair yeni bir detay daha ortaya çıktı. Fedai Müfrezesi Komutanı Üsteğmen Saffet Efendi'nin Anzak mevkisindeki saldırılarında 19'uncu Tümen Komutanı Mustafa Kemal Atatürk'e yazdığı rapor duygulandırdı.

'ÖLMEDİĞİME TEESSÜF EDİYORUM'

Saffet Efendi, 110 yıl önce yazdığı raporda Atatürk’e şunları yazdı: Siperler içerisinde ölmediğime teessüf ediyorum. Bu aldığım ikinci kurşun yarasıdır. Fazla vaktim yok. Ellerinizden öperim sevgili cesur kumandanım.

'DİKKATİNİ BAŞKA YÖNE ÇEKECEKTİ'

Dr. İsmail Sabah, Üsteğmen Saffet Efendi komutasındaki Fedai Müfrezesi’nin hareketlerine ilişkin şu detayları anlattı: Önce topçu birlikleri Anzak siperlerini ateş altına alacak, saat 21.00'de ise sağ kanattaki 57'nci Alay taarruza geçerek düşmanın dikkatini başka yöne çekecekti. Saat 22.00'de de Fedai Müfrezesi sessizce harekete geçip mevzileri ele geçirecek, ardından takviye edilerek bu mevzilere yerleşilecekti.

'ÇIKAN BİR KURŞUNLA YARALANDI'

Plan gereği, 7 Mayıs saat 22.00'de, Üsteğmen Saffet Efendi komutasındaki Fedai Müfrezesi harekete geçti. Ancak o sırada atılan 2 el bombası müfrezenin ortasına düştü. Yaralanan bir askerin ses çıkarması sonucu müfreze fark edildi ve Anzak askerleri yoğun ateşe başladı. Üsteğmen Saffet Efendi de sol omzundan girip sırtından çıkan bir kurşunla yaralandı. Komutayı sürdüremeyecek durumda olduğu için sargı mahalline taşındı.

'BASKIN NİTELİĞİNİ YİTİRDİ'

Dr. Sabah, Üsteğmen Saffet Efendi'nin yazdıklarına ilişkin ise şunları söyledi: Bu rapor, Türk askerinin Çanakkale'deki ruh halini yansıtıyor. Saffet Efendi, 'Siperler içerisinde ölmediğime teessüf ediyorum. Bu aldığım ikinci kurşun yarasıdır. Fazla vaktim yok. Ellerinizden öperim sevgili cesur kumandanım' ifadelerini kullanarak sözlerini tamamlıyor. Saldırı beklenen etkiyi yaratamayınca taarruz, baskın niteliğini yitirdi.

'ARADAN 110 YIL GEÇTİ'

27'nci Alay Komutanı Şefik Bey'in desteğine rağmen askerlerin ilerleyişi durdu ve taarruz başarısız oldu. Ertesi gün Mustafa Kemal Bey, müfreze askerlerini Kemalyeri'ne çağırdı. Mustafa Kemal Bey, Arıburnu Muharebeleri raporunda bu anı 'Askerler mahcup bir haldeydi. Görevini başarıya erdirememiş olmanın üzüntüsü yüzlerinden okunmaktaydı. Ancak kendileri çok samimi bir şekilde ikinci defasında başarılı olacaklarını ifade etmekteydiler. Onların bu temiz yürekliğine güveniyordum. Kendilerini özel bir teşekkürle uğurladıktan sonra karınlarını doyurup birliklerine iade ettim' ifadeleriyle anlatır. Aradan 110 yıl geçti, bu hatıradan da geriye bu kahramanlıklar kaldı. Üsteğmen Saffet Efendi daha sonra İstiklal Harbi'ne de katıldı.

Kaynak: DHA