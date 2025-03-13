'Katliam Yasası' Baskısı Büyüyor! CHP'li Belediyelere Yeni Soruşturma Sinyali

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sokak hayvanları düzenlemesi mevzuatını uygulamayan belediyelere soruşturma açılacağını açıkladı. Bakan Yerlikaya, belediyelerin artık iki ayda bir denetleneceğini söyledi.

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'Katliam Yasası' Baskısı Büyüyor! CHP'li Belediyelere Yeni Soruşturma Sinyali

Sokak hayvanlarını gözetmediği ve katliamların önünü açtığı için tepki çeken düzenleme hakkındaki tartışmalar sürerken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Batman Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde konuyla ilgili açıklama yaptı. Tüm illere genelge gönderen Yerlikaya'nın talebinin aksine, CHP'li belediyelerin düzenlemeye uymayacağını açıklaması sonrası İçişleri Bakanı, belediyelere denetim yapılıp uymayanlara soruşturma açılacağını söyledi.

'UYMAYANLARA SORUŞTURMA AÇILACAK'

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Sokak hayvanlarına yönelik ihbarlarla alakalı müfettişlerimiz inceleme yapacak. Belediyeler artık iki ayda bir denetlenecek. 39 mülkiye müfettişi görev yeri olan illere gidecek. Bu bir soruşturma değil ama mevzuat belli, uymayanlara da gereken yapılacak, soruşturma açılacak.

'Katliam Yasası' Baskısı Büyüyor! CHP'li Belediyelere Yeni Soruşturma Sinyali - Resim : 1

'ÖNCE İKAZ EDECEĞİZ SONRA GEREĞİNİ YAPACAĞIZ'

Müfettişlerimizin tespit ettiği konuları da milletimizle paylaşacağız. Hiçbir çalışma yapılmamışsa önce ikaz edeceğiz, sonra gereğini yapacağız. Sahipsiz hayvanlar sonucu ölen yada yaralanan her insanımız için müfettiş gönderiyoruz, göndermeye de devam edeceğiz.

'SOKAK HAYVANLARINA İYİ DAVRANMAK İSTİYORUZ'

Bizim düsturumuz şu; sokak hayvanlarına iyi davranmak istiyoruz. Ama onların şehirde değil, kendi yaşam alanlarında olmalarını sağlayacağız. Sokak hayvanlarına da artık yeni yuvalar bulmalıyız. Tüm çabamız çocukların saldırdığı başka çocuklarımız olmasın."

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Kaynak: Haber Merkezi

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