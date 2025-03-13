Suriye’de Ulusal Güvenlik Konseyi Kuruldu

Şam yönetimi, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin oluşturulduğunu duyurdu.

Suriye’de Ulusal Güvenlik Konseyi Kuruldu

Suriye Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkenin güvenliğini sağlama amacıyla yeni bir adım atıldığı ve Cumhurbaşkanı liderliğinde faaliyet gösterecek Ulusal Güvenlik Konseyi’nin kurulduğu belirtildi.

Konsey, güvenlik ve siyasi politikaların eşgüdümünden sorumlu olacak. Üyeleri arasında Dışişleri, Savunma ve İçişleri Bakanları, Genel İstihbarat Müdürü, Cumhurbaşkanı tarafından atanacak iki danışman ve bir teknik uzman yer alacak. Konsey toplantıları, Cumhurbaşkanı’nın daveti üzerine düzenli aralıklarla ve gerektiğinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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