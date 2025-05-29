Şehir Şehir Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu! İşte Yeni Fiyat Listesi

Şemsi Bayraktar, kurbanlık satışlarının il bazında farklı yöntemlerle yapıldığını belirterek bazı yerlerde canlı ağırlık, bazı yerlerde ise kabala usulü pazarlık ya da hisseli satışların tercih edildiğini ifade etti. Büyükşehirlerde ise kesim bedelinin hayvan satış fiyatına dâhil edildiği durumların yaygınlaştığına işaret etti.

Fiyatlar, hayvanın canlı ağırlığı, türü, ırkı ve bölgesel şartlara göre değişiklik gösteriyor. Ortalama fiyatlar büyükbaşta 80.000 TL ile 350.000 TL, küçükbaşta ise 13.000 TL ile 40.000 TL arasında seyrederken, canlı kilogram fiyatı büyükbaşta 250 TL ile 380 TL, küçükbaşta ise 230 TL ile 380 TL arasında değişiyor.