Şehir Şehir Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu! İşte Yeni Fiyat Listesi
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kurban Bayramı öncesi yaptığı açıklamada, bu yıl yaklaşık 750 bin büyükbaş, 2 milyon 600 bin küçükbaş olmak üzere toplamda 3 milyon 350 bin civarında kurbanlık kesileceğinin tahmin edildiğini bildirdi. Ancak Bayraktar, üreticilerin önceki yıllara kıyasla satışların daha yavaş ilerlediğine dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
Şemsi Bayraktar, kurbanlık satışlarının il bazında farklı yöntemlerle yapıldığını belirterek bazı yerlerde canlı ağırlık, bazı yerlerde ise kabala usulü pazarlık ya da hisseli satışların tercih edildiğini ifade etti. Büyükşehirlerde ise kesim bedelinin hayvan satış fiyatına dâhil edildiği durumların yaygınlaştığına işaret etti.
Fiyatlar, hayvanın canlı ağırlığı, türü, ırkı ve bölgesel şartlara göre değişiklik gösteriyor. Ortalama fiyatlar büyükbaşta 80.000 TL ile 350.000 TL, küçükbaşta ise 13.000 TL ile 40.000 TL arasında seyrederken, canlı kilogram fiyatı büyükbaşta 250 TL ile 380 TL, küçükbaşta ise 230 TL ile 380 TL arasında değişiyor.
ORTALAMA KİLO FİYATLARINDA YÜZDE 25’E VARAN ARTIŞ
Ülke genelinde büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatı ortalama 300,38 TL, küçükbaş hayvanlarınki ise 307,52 TL olarak hesaplandı. Geçen yıla göre büyükbaş fiyatlarında yüzde 21, küçükbaşta ise yüzde 25,9 oranında artış yaşandı. 2024'te kilogram başına ortalama 248,33 TL olan büyükbaş canlı fiyatı bu yıl 300,38 TL’ye yükselirken, küçükbaşta ise bu rakam 244,24 TL’den 307,52 TL’ye çıktı.
İL BAZINDA EN YÜKSEK FİYATLAR İSTANBUL’DA
En yüksek fiyatların görüldüğü illerin başında İstanbul geliyor. Avrupa yakasında büyükbaş canlı kilogram fiyatı 300 TL ile 380 TL arasında değişirken, Anadolu yakasında bu aralık 300 TL ile 350 TL arasında seyrediyor. Ankara ve İzmir’de ise fiyatlar 280 TL ile 350 TL arasında değişiyor. Küçükbaş canlı kilogram fiyatı ise İstanbul Avrupa yakasında 350 TL ile 380 TL, Anadolu yakasında 320 TL ile 370 TL arasında belirlendi.
İL İL 2025 KURBANLIK FİYATLARI ORTALAMALARI
Bayraktar’ın paylaştığı il bazlı fiyat listesine göre, İstanbul'da büyükbaş kurbanlık fiyatı 130.000 TL’den başlayarak 350.000 TL’ye kadar çıkarken, küçükbaşta ise rakamlar 17.000 TL ile 40.000 TL arasında değişiyor. Benzer şekilde İzmir’de büyükbaş fiyatları 120.000 TL ile 280.000 TL, küçükbaş fiyatları ise 15.000 TL ile 40.000 TL arasında seyrediyor.
İllerin ortalama canlı kilogram fiyatlarında da farklılıklar dikkat çekiyor. Örneğin, Erzurum’da büyükbaş kilogram fiyatı 275-280 TL iken, Edirne’de bu fiyat 300-350 TL arasında değişiyor.
MALİYET ARTIŞI FİYATLARI YÜKSELTTİ
Bayraktar, fiyat artışlarının temel nedeninin üretim maliyetlerindeki yükselme olduğunu belirtti. En dikkat çeken artışlardan bazıları şöyle:
Brüt asgari ücret yüzde 30 artışla 26.005 TL oldu.
Yonca otu tonu yüzde 46,5 artarak 10.958 TL’ye çıktı.
Saman fiyatı yüzde 33,4 artışla 3.733 TL’ye ulaştı.
Besi yemi tonu yüzde 25,5 artarak 12.835 TL oldu.
Elektrik birim fiyatı yüzde 12,8 artarak 377,21 kuruşa yükseldi.
Mazot fiyatı ise yüzde 13,8 artarak 46,94 TL oldu.
KONYA'DA YILLIK FİYAT ARTIŞI YÜZDE 48'E ULAŞTI
İllere göre fiyat artışları da dikkat çekiyor. 2024 ve 2025 yılları arasında büyükbaş kurbanlık fiyatlarındaki artış Konya’da yüzde 48’i buldu. Bu oranla Konya, en fazla fiyat artışı yaşanan il oldu. Onu yüzde 31 ile Tekirdağ, yüzde 29 ile Aydın ve yüzde 28 ile Edirne takip etti.
GENEL TABLODA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR
Kurbanlık fiyatlarında artış trendinin bu yıl da sürdüğü görülüyor. Artan üretim maliyetleri ve bölgesel farklılıklar, hem vatandaşlar hem de üreticiler açısından bayram döneminde dikkatle izlenmesi gereken ekonomik göstergeler arasında yer alıyor.
2025 YILI BAZI İLLERDE TAHMİNİ KURBANLIK FİYATLARI
İstanbul Avrupa yakasında büyükbaş kurbanlıklar 130.000 TL ile 350.000 TL arasında değişirken, küçükbaş kurbanlık fiyatları 17.000 TL ile 40.000 TL arasında seyrediyor. Büyükbaş canlı kilo fiyatı 300-350-380 TL/kg, küçükbaş canlı kilo fiyatı ise 350-380 TL/kg aralığında.
İstanbul Anadolu yakasında büyükbaş fiyatları 120.000 TL ile 350.000 TL, küçükbaşlar ise 15.000 TL ile 40.000 TL arasında. Büyükbaş canlı kilo 300-350 TL/kg, küçükbaş canlı kilo ise 320-350-370 TL/kg.
Ankara’da büyükbaş fiyatları 90.000 TL ile 300.000 TL arasında, küçükbaş fiyatları 15.000 TL ile 35.000 TL arasında değişiyor. Canlı kilo fiyatları büyükbaşta 280-300-350 TL/kg, küçükbaşta 280-300-350 TL/kg.
İzmir’de büyükbaş kurbanlıklar 120.000 TL ile 280.000 TL, küçükbaşlar ise 15.000 TL ile 40.000 TL arasında. Büyükbaş canlı kilo fiyatı 280-330-350 TL/kg, küçükbaş canlı kilo ise 300-350-370 TL/kg.
Bursa’da büyükbaşlar 110.000 TL ile 300.000 TL, küçükbaşlar 20.000 TL ile 40.000 TL arasında satılıyor. Canlı kilo fiyatları büyükbaşta 280-300-350 TL/kg, küçükbaşta 320-350-370 TL/kg.
Adana’da büyükbaş fiyatları 110.000 TL ile 220.000 TL, küçükbaşlar ise 15.000 TL ile 20.000 TL. Canlı kilo fiyatları her iki grupta da 300-320 TL/kg seviyesinde.
Antalya’da büyükbaş fiyatları 100.000 TL ile 250.000 TL, küçükbaşlar ise 15.000 TL ile 30.000 TL. Her iki grup için canlı kilo fiyatı 320 TL/kg.
Konya’da büyükbaş kurbanlıklar 120.000 TL ile 200.000 TL, küçükbaşlar ise 15.000 TL ile 25.000 TL. Büyükbaş canlı kilo fiyatı 280-300-350 TL/kg, küçükbaşta ise 300-330-360 TL/kg.
Gaziantep’te büyükbaş fiyatları 80.000 TL ile 200.000 TL, küçükbaşlar 15.000 TL ile 20.000 TL arasında. Büyükbaş canlı kilo 270-300 TL/kg, küçükbaş ise 260-300 TL/kg.
Şanlıurfa’da büyükbaşlar 80.000 TL ile 180.000 TL, küçükbaşlar ise 15.000 TL ile 35.000 TL. Canlı kilo fiyatı büyükbaşta 250-275-290 TL/kg, küçükbaşta 230-250 TL/kg.
İzmit’te büyükbaşlar 120.000 TL ile 250.000 TL, küçükbaşlar ise 15.000 TL ile 25.000 TL. Canlı kilo fiyatı her iki grup için 300-320-350 TL/kg.
Diyarbakır’da büyükbaş fiyatları 100.000 TL ile 180.000 TL, küçükbaş fiyatları 15.000 TL ile 25.000 TL. Canlı kilo fiyatları büyükbaşta 250-270 TL/kg, küçükbaşta 230-250 TL/kg.
Hatay’da büyükbaşlar 120.000 TL ile 250.000 TL, küçükbaşlar 16.000 TL ile 25.000 TL arasında. Canlı kilo fiyatı büyükbaşta 300 TL/kg, küçükbaşta ise 300-320 TL/kg.
Balıkesir’de büyükbaş fiyatları 110.000 TL ile 250.000 TL, küçükbaşlar 13.000 TL ile 25.000 TL. Her iki grup için canlı kilo fiyatı 310 TL/kg.
Erzurum’da büyükbaşlar 80.000 TL ile 140.000 TL, küçükbaşlar 15.000 TL ile 25.000 TL. Canlı kilo fiyatları büyükbaşta 275-280 TL/kg, küçükbaşta 230-245 TL/kg.
Samsun’da büyükbaşlar 120.000 TL ile 250.000 TL, küçükbaşlar 16.000 TL ile 30.000 TL. Büyükbaş canlı kilo 275-300-350 TL/kg, küçükbaş canlı kilo ise 270-300 TL/kg.
Sakarya’da büyükbaş kurbanlıklar 125.000 TL ile 300.000 TL, küçükbaşlar 25.000 TL ile 35.000 TL. Büyükbaş canlı kilo fiyatı 300 TL/kg, küçükbaşta ise 300-320 TL/kg.
Afyonkarahisar’da büyükbaş fiyatları 90.000 TL ile 200.000 TL, küçükbaş fiyatları 20.000 TL ile 30.000 TL. Canlı kilo fiyatı büyükbaşta 300 TL/kg, küçükbaşta 280 TL/kg.
Eskişehir’de büyükbaşlar 150.000 TL ile 200.000 TL, küçükbaşlar 20.000 TL ile 30.000 TL. Canlı kilo fiyatları büyükbaşta 270-300 TL/kg, küçükbaşta 250-270 TL/kg.
Çanakkale’de büyükbaş fiyatları 110.000 TL ile 225.000 TL, küçükbaşlar 18.000 TL ile 25.000 TL. Büyükbaş canlı kilo 270-300 TL/kg, küçükbaş ise 300-320 TL/kg.
Karaman’da büyükbaşlar 120.000 TL ile 300.000 TL, küçükbaşlar 15.000 TL ile 30.000 TL. Canlı kilo fiyatları büyükbaşta 260-290-320 TL/kg, küçükbaşta 300-320-350 TL/kg.
Aydın’da büyükbaş fiyatları 100.000 TL ile 250.000 TL, küçükbaş fiyatları 18.000 TL ile 25.000 TL. Büyükbaş canlı kilo 300-320 TL/kg, küçükbaş canlı kilo 320-340 TL/kg.
Denizli’de büyükbaş kurbanlıklar 130.000 TL ile 200.000 TL, küçükbaşlar 15.000 TL ile 30.000 TL. Büyükbaş canlı kilo 300 TL/kg, küçükbaş ise 300-320 TL/kg.
Mersin’de büyükbaşlar 100.000 TL ile 200.000 TL, küçükbaşlar 15.000 TL ile 25.000 TL. Canlı kilo fiyatı büyükbaşta 320 TL/kg, küçükbaşta 300-320 TL/kg.
Kahramanmaraş’ta büyükbaş fiyatları 100.000 TL ile 200.000 TL, küçükbaş fiyatları 15.000 TL ile 25.000 TL. Canlı kilo fiyatları büyükbaşta 270-295 TL/kg, küçükbaşta 270-290 TL/kg.
Tekirdağ’da büyükbaşlar 110.000 TL ile 250.000 TL, küçükbaşlar 15.000 TL ile 25.000 TL. Her iki grup için canlı kilo fiyatı 300-320-350 TL/kg.
Yozgat’ta büyükbaşlar 100.000 TL ile 270.000 TL, küçükbaşlar ise 15.000 TL ile 25.000 TL. Canlı kilo fiyatları büyükbaşta 280 TL/kg, küçükbaşta ise 270-300 TL/kg.
Ordu’da büyükbaşlar 150.000 TL ile 250.000 TL, küçükbaşlar 15.000 TL ile 20.000 TL. Büyükbaş canlı kilo 275-350 TL/kg, küçükbaş ise 300-350 TL/kg.
Sivas’ta büyükbaş kurbanlıklar 150.000 TL ile 200.000 TL, küçükbaşlar 15.000 TL ile 20.000 TL. Canlı kilo fiyatı büyükbaşta 300 TL/kg, küçükbaşta 320-350 TL/kg.
Edirne’de büyükbaşlar 180.000 TL ile 300.000 TL, küçükbaşlar ise 15.000 TL ile 35.000 TL arasında. Büyükbaş canlı kilo 300-350 TL/kg, küçükbaş ise 330-350 TL/kg.