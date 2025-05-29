Akfen İnşaat KAP'a Resmen Bildirdi! Bir Kez Daha Uzatıldı

Akfen İnşaat’ın katılım planı yaptığı Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’deki Sağlık Merkezi Tesisinin tam yenilenmesine yönelik ihalede, teklif verme süresi bir kez daha ertelendi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Akfen İnşaat KAP'a Resmen Bildirdi! Bir Kez Daha Uzatıldı - Resim: 1

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, daha önce 7 kez ertelenen teklif süresinin bu kez 12 Haziran 2025 tarihine uzatıldığı bildirildi.

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Akfen İnşaat KAP'a Resmen Bildirdi! Bir Kez Daha Uzatıldı - Resim: 2

İHALE BÜYÜKLÜĞÜ 12 MİLYON EURO OLARAK AÇIKLANDI

Yaklaşık 12 milyon euro tutarında olduğu belirtilen ihaleye, Akfen İnşaat’ın yönetim kurulu tarafından 27 Şubat 2025 tarihinde alınan kararla katılım sağlanması kararlaştırılmıştı. İhale, Zagreb’te yer alan sağlık merkezi kompleksinin baştan sona yenilenmesini kapsıyor.

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Akfen İnşaat KAP'a Resmen Bildirdi! Bir Kez Daha Uzatıldı - Resim: 3

TEKLİF DETAYLARI KAP ÜZERİNDEN PAYLAŞILACAK

Şirket, bugüne kadar yaptığı KAP açıklamalarında teklif verme tarihlerinin idari nedenlerle sürekli ertelendiğine dikkat çekmişti.

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Akfen İnşaat KAP'a Resmen Bildirdi! Bir Kez Daha Uzatıldı - Resim: 4

Akfen İnşaat, nihai teklif detaylarının ve kesinleşen bilgilerin, sürecin ilerleyişine bağlı olarak ayrıca KAP üzerinden kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

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