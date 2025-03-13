Donald Trump’ın Kabinesindeki Türk Tanıdık Çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın kabinesinde bir Türk isme daha yer verileceği açıklandı. ABD Kongresi'nin internet sitesinde yayımlanan resmi bir duyuruya göre, ABD Başkanı Donald Trump, Seval Öz’ü Ulaştırma Bakanlığı’nda yeni oluşturulan bir "bakan yardımcılığı" pozisyonuna aday gösterdi.

Duyuru sonrası dikkatleri üzerine çeken Öz’ün ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz’ün kardeşi olduğu ortaya çıktı. Trump, daha önce de Seval Öz’ün kardeşi Mehmet Öz’ü, Sağlık Sigortası Departmanının Başkanlığı için aday göstermişti. Öte yandan Seval Öz’ün adaylığı, Kaliforniya eyaletinden Senato Ticaret, Bilim ve Ulaştırma Komitesine iletildi.

Beyaz Saray, Öz’ün Ulaştırma Bakanlığı’ndaki görev tanımını henüz açıklamazken, Öz’ün mesleki geçmişi, kendisinin sürücüsüz araç politikalarını denetlemekten sorumlu bir pozisyonda görev alabileceğini akıllara getirdi.

'KONYALI AİLE'

Seval Öz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda kendilerini Konya'dan İstanbul'a göç etmiş bir aile olarak tanımlıyor.

SEVAL ÖZ KİMDİR?

Seval Öz, 1961 doğumlu olup, Türkiye kökenli bir ailenin ferdidir. Öz, eğitim hayatını Wellesley Koleji'nde tamamladıktan sonra Massachusetts Institute of Technology (MIT) elektronik mühendisliği bölümünde eğitim aldı. 2011 yılında, Amerika'nın önde gelen teknoloji şirketlerinden Google’da San Francisco merkezinde müdür olarak görev yaptı. Uzun yıllar New York’ta bankacılık ve yatırım bankacılığı alanlarında çalıştıktan sonra, San Francisco’ya yerleşerek finans sektöründe kariyerine devam etti.

Seval Öz, kariyerine ara verdiği dönemde ağabeyi Mehmet Öz ile ABD’de çocukların sağlık eğitimi üzerine bir proje başlatmıştı. Öz, sık sık Türkiye’ye geldiğini, ülkesindeki kültürel zenginliklerden özellikle Boğaz’ı, Kapalıçarşı’yı ve geleneksel el sanatlarını özlediğini dile getirdi. Otomotiv sektöründe de önemli bir yere sahip olan Seval Öz, Continental şirketinde Akıllı Ulaşım Sistemleri Bölümünün CEO’su olarak görev aldı ve daha sonra GoogleX ve Cuil gibi firmalarda da üst düzey pozisyonlarda bulundu.

Sivil toplum çalışmalarına da büyük önem veren Öz, Endeavor Danışma Kurulu Üyesi, New York Halk Kütüphanesi Yönetim Kurulu Üyesi ve New York Türk Amerikan Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olarak aktif bir şekilde görev almaktadır. Ayrıca, kadınların teknoloji sektöründeki liderliği konusunda sık sık sunumlar yapmaktadır. Seval Öz, Dışişleri Bakanlığı tarafından organize edilen Global Kadınlar APEC inisiyatifinde Google’ı temsil etti.

Kaynak: Haber Merkezi