'Bambam' Necla Teyzenin Mezarında: Can Dostundan Ağlatan Vefa

Altındağ ilçesi Gültepe Mahallesi'nde 'Necla teyze' olarak bilinen 81 yaşındaki hayvansever Ülker Güleryüz'ün 'Bambam' isimli köpeği, 18 Şubat'ta sokak köpeklerini toplayan belediye ekipleri tarafından götürüldü.

Güleryüz, köpeklerin toplatılmasına tepki gösterirken, o anlarda çekilen görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Güleryüz, aynı gece gecekondusunda çıkan yangında ise hayatını kaybetti.

CAN DOSTU MEZARINI ZİYARET ETTİ

Güleryüz’ün köpeği ‘Bambam’ ile etrafta bakımını üstlendiği 5 köpek, hayvan bakımevi yöneticisi Volkan Koç tarafından sahiplendirilirken, Koç köpeklerle birlikte ilk olarak Güleryüz’ün mezarlığını ziyaret etti. ‘Bambam’ın Güleryüz’ün mezarına yatması ve uzun süre oradan ayrılmaması ise dikkat çekti.

‘MUTSUZLUKLARINI UNUTTURACAĞIZ’

Volkan Koç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Necla teyzenin son yolculuğuna üzülerek gittiğini ve arkasında birçok canı da bıraktığını belirtti. Altındağ Belediyesi barınağında bulunan 6 köpeği Patiliköy olarak sahiplendiklerini ve dün itibariyle yasal işlemlerin tamamlandığını ifade etti.

Köpeklerin şu an tedavi gördüklerini, şu an oldukça mutsuz olduklarını belirten Koç, “Ama biz onlara o mutsuzluklarını unutturacağız" şeklinde konuştu.

‘DİREKT MEZARA KAPANDI, YÜZÜ GÜLDÜ’

Barınaktan sahiplendirilen köpekleri mezarlığa götürdüklerinde şok olduklarını ifade eden Koç, arabayı park ettiklerinde köpeklerin ulumaya başladığını dile getirdi. ‘Bambam’ı kucaklayarak mezar başına götürdüklerinde yüzünün güldüğünü ve direkt mezarın başına kapandığını; mezar başındaki tülbenti kokladığını söyleyen Koç, o anlarda duygu dolu anlar yaşadıklarını ifade etti.

‘DAHA İYİ BAKACAK BİRİLERİ ÇIKARSA SAHİPLENDİREBİLİRİZ’

Volkan Koç, Ülker Güleryüz’ün emanetlerine ayırmadan sahip çıkacaklarını, sonuna kadar bakım ve ihtiyaçlarını karşılayacaklarını, kendilerinden çok daha iyi şartlarda bakım sunmak isteyen olursa da birbirlerinden ayırmadan yine sahiplendirebileceklerini söyledi.

Kaynak: DHA