Eurofighter Teklifi Ankara'ya Ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, uzun süredir gündemde olan Eurofighter uçağı alımına ilişkin açıklama yaptı. Kaynaklar, 40 adet Eurofighter Typhoon uçağının tedarik edilmesi için beklenen teklifin bakanlığa ulaştığını ve inceleme sürecinin devam ettiğini söyledi.

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Eurofighter Teklifi Ankara'ya Ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kara Harp Okulu’na girişinin yıl dönümü vesilesiyle Kara Harp Okulu’nda bulunan Atatürk ve Harbiyeli Anıtı’nda haftalık basın toplantısı düzenledi.

Aktürk, "En büyük Harbiyeli Atatürk’ün" Harp Okulu’na girişinin 126’ncı yıl dönümünü kutladıktan sonra "İstiklal Marşımızın kabulünün 104’üncü yılında, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere egemenlik ve bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve minnetle yâd ediyor; hayatta olan gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

Eurofighter Teklifi Ankara'ya Ulaştı - Resim : 1

'BAKANLIĞIMIZ TEKLİFİ İNCELİYOR'

Toplantıda bazı MSB kaynakları, uzun süredir gündemden düşmeyen Eurofighter tedarikiyle ilgili “Hava Kuvvetlerimizin harekât ihtiyacının karşılanmasına yönelik 40 adet Eurofighter Typhoon uçağının tedarik edilmesi kapsamında hazırlanan İhtiyaç Tanım Dokümanı’nın Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve ilgili firmaya gönderildiğini, teklif beklendiğini daha önce açıklamıştık. Beklenen teklif bakanlığımıza ulaşmış olup, teklif inceleme süreci devam etmektedir” bilgisini paylaştı.

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Kaynak: ANKA

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