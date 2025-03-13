MSB'den Suriye'nin Terör Örgütü SDG ile Anlaşması İçin İlk Açıklama

MSB, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile terör örgütü SDG arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin ilk açıklama geldi. Açıklamada, söz konusu gelişmelerin 'takipte' olunduğu belirtilirken, "Suriye’de terörist faaliyetlerin sona erdirilmesi, teröristlerin silah bırakması ve yabancı teröristlerin Suriye dışına çıkarılması yönündeki beklentilerimizde ve Suriye’nin toprak ve siyasi bütünlüğünün sağlanmasına yönelik kararlılığımızda değişiklik söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi.

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MSB'den Suriye'nin Terör Örgütü SDG ile Anlaşması İçin İlk Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye yönetimi ile terör örgütü SDG arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:

“Sağlanan anlaşmanın nasıl uygulanacağına, bunun sahaya yansımalarına bakacağız. Olumlu veya olumsuz sonuçlarını, net çıktılarını yakından takip edeceğiz. Türkiye olarak terörle mücadelede kararlılığımız sürmekte; Suriye’de terörist faaliyetlerin sona erdirilmesi, teröristlerin silah bırakması ve yabancı teröristlerin Suriye dışına çıkarılması yönündeki beklentilerimizde ve Suriye’nin toprak ve siyasi bütünlüğünün sağlanmasına yönelik kararlılığımızda değişiklik söz konusu değildir."

MSB'den Suriye'nin Terör Örgütü SDG ile Anlaşması İçin İlk Açıklama - Resim : 1

BAKANLIKTAN BİR HEYET SURİYE'YE GİDECEK

Bakanlığa bağlı bir heyetin Suriye Savunma Bakanı ile görüşmek üzere, Suriye'ye gideceği bildirildi. Söz konusu açıklamada, "Suriye’de göreve başlayan Askeri Ataşemiz bugün Suriye Savunma Bakanı tarafından kabul edilecek. Önümüzdeki günlerde Bakanlığımızdan bir askeri heyet Suriye’yi ziyaret edecek" denildi.

EUROFIGHTER ALIMINA İLİŞKİN

Son günlerde gündemden düşmeyen Eurofighter uçağı alımına ilişkin ifadelere de yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“40 adet Eurofighter Typhoon Uçağının tedarik edilmesi kapsamında beklenen teklif bakanlığımıza ulaşmış olup, teklif inceleme süreci devam etmektedir”

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Kaynak: Haber Merkezi

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