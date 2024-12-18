Türkiye Talip Olmuştu, Eurofighter Savaş Uçakları Ankara’da

Türkiye’nin satın almak için talepte bulunduğu, Avrupa yapımı çok amaçlı, 4.5 nesil çift motorlu Eurofighter Typhoon savaş uçakları, Ankara’da Mürted Hava Meydan Komutanlığı’na indi.

KATAR’DA TATBİKATA KATILDILAR

Katar’da Ferocious Falcon V Tatbikatı’na katılan İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait iki Eurofighter, gerçekleştirdiği inişin ardından Türk yetkililer tarafından incelenecek. İki Eurofighter'a inişi sırasında 2 adet F-16 savaş uçağı eşlik etti.

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI KARŞILADI

Hava Kuvvetleri tarafından incelenmek üzere gelen uçakları Birleşik Krallık Savunma Tedarik ve Sanayi Devlet Bakanı Maria Eagle ile birlikte Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ve görevli askerî personel karşıladı.

BAKAN GÜLER DUYURMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde medya temsilcileri ile bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Eurofighter konusunda da görüşmeler olumlu şekilde sürüyor. Katar’da tatbikata katılan Birleşik Krallık'a ait 2 adet Eurofighter, 18 Aralık’ta Ankara'ya gelecek ve uçakları görme fırsatı bulacağız" sözleriyle uçakların Türkiye’ye geleceği tarihi duyurmuştu.

Kaynak: AA-DHA-İHA