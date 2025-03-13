DEVA Partili İsimden Meclis'te 'Siber Güvenlik' Çıkışı

DEVA Partili Elif Esen, Meclis'teki Siber Güvenlik Kanunu görüşmelerinde söz aldı. Esen, "Bu süreçte temel hak ve özgürlüklerin korunması ve hukukun üstünlüğünün sağlanması da en az bunun kadar önemli” dedi.

Onur Özovalı Onur Özovalı
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DEVA Partili İsimden Meclis'te 'Siber Güvenlik' Çıkışı

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul milletvekili Elif Esen, Meclis’te masaya yatırılan Siber Güvenlik Kanunu Teklifi kapsamında 17. maddeye ilişkin eleştirilerini gündeme getirdi.

Siber güvenlik konusunda yasal düzenlemelerin şart olduğunu vurgulayan Esen, bu düzenlemelerin hukuki ilkelerle uyumlu olması gerektiğinin altını çizdi. Görüşmelerde muhalefetin yapıcı eleştirilerinin dikkate alınmasını olumlu bulan Esen, farklı konularda da benzer bir yaklaşım beklediklerini söyledi.

Siber güvenlik konusunda, tehditlerin önlenmesi amacıyla cezai yaptırımların artırılmasının anlaşılabilir olduğunu kaydeden Esen, söz konusu yasanın yalnızca Milli Savunma Komisyonu’nda görüşülmesinin hatalı olduğuna işaret etti.

Cezai sınırların orantılı olması gerektiğine dikkat çeken Esen, mevcut yasa teklifinde ceza sınırlarının 1 ila 3 yıl arasında belirlenmesi gerektiğini belirtti.

Konuşmasında milli güvenlik ve kamu düzeni için siber güvenliğin kritik olduğunu söyleyen Esen, “Ancak bu süreçte temel hak ve özgürlüklerin korunması ve hukukun üstünlüğünün sağlanması da en az bunun kadar önemli” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Meclis Siber suçlar DEVA Partisi
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