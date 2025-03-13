CHP Kritik Sürece İlişkin Planını Açıkladı! 'Mesele Sadece Kürt Sorunu Değil'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim 2024 tarihinde TBMM kürsüsünden terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a yönelik yaptığı tarihi çağrıyla başlayan süreç merakla izleniyor. Uzun yıllardır ülkede tartışılan Kürt sorununun çözümü ve terörün sona erdirilmesi için önemli bir adım olarak değerlendirilen süreçle ilgili ana muhalefet partisi CHP de "demokratikleşme adımlarını formüle etmek" adına “Demokrasi ve Adalet Komisyonu” kurdu.

CHP Gölge Adalet Bakanlığı’nın koordinasyonunda görüşmeleri süren komisyonun çalışmalarıyla, Kürt sorunu ve demokratikleşme sorununa yönelik çözüm önerilerinin sıralandığı bir "demokratikleşme paketi" hazırlandı. CHP kurmayları, son şekli verildikten sonra kamuoyuna açıklanacak paketle ilgili açıklamalarda bulundu.

'UZUN SÜREDİR ÇALIŞIYORUZ'

Paketin hazırlığında sona yaklaştıklarını belirten kurmaylar, "Silahların bırakılması, örgütün kendini feshetmesi Türkiye’de herkesi memnun edecek bir gelişme. CHP olarak olumlu katkı ve eleştirilerimizi getirmemiz gerekir. Çünkü CHP, Türkiye’nin birinci partisi olarak Kürt sorununa da çözüm getirmek üzere uzun süredir çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu.

'ŞİMDİYE KADAR YAPILANLARIN HEPSİNİ DERLEDİK'

Demokratikleşme için uzun zamandır hazırlandıklarını belirten kurmaylar, paketle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"CHP’nin Kürt sorunuyla ilgili yaptığı tüm çalışmaları derledik. CHP Meclis grubunun bugüne kadar demokratikleşme yönünde attığı bütün adımları toparladık. Türkiye’deki Anayasa ihlallerini tespit ettik. Anayasa’nın uygulanmıyor olması bizim için temel sorunlardan biri. Sadece Can Atalay kararı değil, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları bile uygulanmıyor. Ayrıca güvenlik politikaları bakımından hem ulusal güvenlik hem dış ilişkiler bakımından bu soruna nasıl yaklaşılması gerekir noktasında yakın takibimiz oldu. Devamında, kanun değişiklikleri ya da kanunların uygulamasında değişiklikler gerektirecek olan düzenlemelerin ne olması gerektiği konusunda çalışma yaptık."

'KÜRT SORUNUNDAN İBARET BİR PAKET DEĞİL'

Demokratikleşme paketi dediğimiz şey, kanun ve uygulama değişikliklerini kapsıyor. Uygulama değişiklikleri toplumsal davalar veya siyasetin yargıya müdahaleleri, bunların kaldırılması ve insan hakları konusunda ne yapmamız gerektiği üzerinden çalışıldı. Yani ‘demokratikleşme paketi’ derken aslında bütün fikri altyapı çalışmaları üzerine kurulmuş olan ve Türkiye’yi nasıl demokratikleştireceğimizi gösteren, Kürt sorununu dışlamayan fakat sadece Kürt sorunundan ibaret olmayan bir paketten bahsediyoruz."

'DEM PARTİ DE MEMNUN OLDU'

DEM Parti ile gerçekleştirilen görüşmede paketin gündeme geldiğini belirten kurmaylar, paketle ilgili düşünce ve hazırlıkların paylaşıldığını, DEM Parti heyetinin konu hakkında memnuniyetlerini ilettiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA