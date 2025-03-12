DEM Parti'nin Siyaset Turunda İkinci Gün: TİP Görüşmesi Sona Erdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreçte son olarak terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan, örgüte silah bırakma ve kendini feshetme çağrısında bulundu.

İmralı'yla ilk ziyaretin ardından siyasi partilerini ziyaret ederek süreç hakkında değerlendirmelerde bulunan DEM Parti heyet, terör örgütü PKK lideri Öcalan'ın fesih çağrısının ardından ikinci tur ziyaretlerine başladı.

12.00 GÖRÜŞME SONA ERDİ

Yaklaşık bir saatlik görüşmenin ardından TİP Genel Başkanı Erkan Baş açıklama yapıyor. Görüşmenin ardından basın mensuplarının karşısına geçen Erkan Baş, sürece dair görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, sürece dair hükümetin atması gereken adımlar olduğunu belirtti.

Erkan Baş, TBMM zemininde şeffaf bir tartışma sürecinin barış için elzem olduğunu dile getirdi.



Baş, Suriye'de yaşanan sürece dair de değerlendirmelerde bulunarak Alevilere yönelik girişimlere dair konuştu.

Erkan Baş'ın açıklamalarının ardından Tülay Hatimoğulları ziyaretlere dair değerlendirmelerde bulundu.

Hatimoğulları, Suriye'de yaşananlara değinerek barışın Ortadoğu ve Türkiye için ne kadar elzem olduğunu ifade etti.

1993 yılından bu yana ilk kez barışın her kesim tarafından sahiplenildiğini gördüklerini belirten Hatimoğulları, halihazırda zemin bu kadar güçlüyken, devletin ve iktidarın sorumluluklarını büyük olduğunu belirterek; şimdi görevin devlette ve iktidarda olduğunu ifade etti.

Hatimoğulları sürecin daha sağlıklı yürüyebilmesi için terör örgütü PKK lideri Öcalan'ın çalışma koşullarının düzeltilmesi gerektiğini ifade etti. Bununla birlikte Hatimoğulları yasal zeminde atılacak adımların sürecin ilerlemesine katkı sağlayacağını belirterek, TBMM'nin görev ve sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Suriye'de varılan anlaşmanın ardından heyetin İmralı'ya gitmesinin beklendiğini belirten Hatimoğulları, henüz harekete geçilmediğini ancak sürecin ilerleyebilmesi için İmralı'nın kapılarının açılması gerektiğini söyleyerek sözlerini tamamladı.

11.00 DEM PARTİ HEYETİ TİP'LE GÖRÜŞÜYOR

Pazartesi günü EMEP, CHP ve DEVA Partisi ile görüşen heyet, bugün ilk olarak TBMM'de Türkiye İşçi Partisi heyetiyle bir araya geldi.

Türkiye İşçi Partisi heyetinde TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, TİP Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve TİP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün yer aldı.

Heyet, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan'ı koridorda karşılarken; heyetler görüşmenin yapılacağı salona geçti.

DEM Parti heyeti, daha sonra saat 14.00'te Saadet Partisi Genel Merkezini saat 16.30'da ise Gelecek Partisi Genel Merkezi'ne giderek görüşmelerde bulunacak.

Kaynak: Haber Merkezi