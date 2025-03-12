CHP'li Arpacı'dan Enflasyon Tepkisi: 'Ekonomi Yoğun Bakımdan Çıkamıyor'

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında, Türkiye ekonomisinde yaşanan sorunları, “Hiperenflasyon, stagflasyon, skimpflasyon… Enflasyonun her türlüsüyle tanıştık” sözleriyle özetledi. Mehmet Şimşek ve ekibinin ekonomi politikalarını da eleştiren Arpacı, “Sıkı para politikasıyla enflasyonla mücadele edilirken ekonomi adeta kemoterapiye alınmış durumda. Ancak vücut artık bu tedaviye dayanamıyor! Enflasyon az da olsa düştü ama nabız da düştü, kaslar eriyor, solunum yetmezlikleri başladı” ifadelerini kullandı.

"YATIRIMCI MISIR'A KAÇIYOR"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bütçesinin Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan daha düşük olduğunu hatırlatan Arpacı, Bakanın yüksek teknolojiye odaklanırken diğer sektörleri görmezden geldiğini söyledi. Tekstil sektörünün hükümet tarafından küçümsendiğini vurgulayan CHP’li vekil, “Türkiye’nin hazır giyim ihracatında kilogram fiyatı 25 dolar seviyesinde. Kadın istihdamına en büyük katkıyı veren sektörlerden biri ama sektör adeta eriyor. 300 bin kişi işini kaybetti, yatırımcı Mısır’a kaçıyor” dedi.

Hükümetin açıkladığı teşvik paketlerini de eleştiren Arpacı, “Sanayiciyi desteklemek yerine teşvikleri vermemek üzerine kurgulamışlar! 250’den fazla çalışanı olan firmalar teşvikten yararlanamıyor. Aylık çalışma günü düşen firmalar teşvikten faydalanamıyor. Çalışan bir hafta hasta oldu diye teşvik iptal mi olur? Bu, Bakanın reel sektöre ne kadar uzak olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Yüksek faiz politikalarını da eleştiren Arpacı, “Faiz yüzde 50’den 40’a düştü diye seviniyoruz ama bu düşüş reeskont kredilerine yansımadı. Eximbank kredileri hala yüzde 30’un üzerinde, yani aslında yüzde 38! Döviz kuru baskılanıyor, faiz-enflasyon-döviz denkleminde en büyük kaybeden ihracatçı oldu!” diye konuştu.

TÜSİAD TEPKİSİ

Türkiye’nin dünya ile rekabet edebilmesi için kredi maliyetlerinin düşürülmesi, hammaddeye erişimin kolaylaştırılması ve eğitim sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Arpacı, “Ancak bugün servet transferiyle kolay yoldan para kazanmanın birçok yolu varken, ülkenin kaynakları yandaşlara ve damatlara aktarılırken, TÜSİAD başkanları hükümeti eleştirdi diye gözaltına alınırken sanayici neden yatırım yapsın?” diye sordu.