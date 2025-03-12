Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri Açıklandı

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, dünkü en yüksek elektrik tüketimi saat 12.00’de 41 bin 242 megavatsaat, en düşük tüketim ise 04.00’te 33 bin 523 megavatsaat olarak kaydedildi.

İTHAL KÖMÜR SANTRALLERİ İLK SIRADA

Günlük üretimde en büyük payı yüzde 21,5 ile ithal kömür santralleri aldı. Bunu, yüzde 16,2 ile rüzgar santralleri ve yüzde 12,9 ile doğal gaz santralleri takip etti.

TÜRKİYE ELEKTRİK İHRACATI YAPTI

Türkiye, dün 13 bin 680 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 715 megavatsaat elektrik ithal etti.

Kaynak: AA