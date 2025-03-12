Tesla 376 Bin Aracını Apar Topar Geri Çağırıyor! O Sorun Direksiyonda Tespit Edildi

NHTSA SORUŞTURMASI: DİREKSİYON "KİLİTLEME" ŞİKAYETLERİ ARTIŞTA

Tesla araç sahiplerinden gelen şikâyetlerin ardından NHTSA'nın başlattığı soruşturma, bir yılı aşkın süredir devam ediyordu. Kullanıcılar, direksiyonlarının aniden kilitlendiğini ya da döndürmek için çok daha fazla güç harcamak zorunda kaldıklarını belirtti. Resmi kayıtlara göre, bu sorun nedeniyle en az 50 aracın çekici yardımıyla taşınmak zorunda kaldığı bildirildi.

Reuters tarafından yayınlanan bir haberde ise, 2016’dan bu yana Tesla sürücülerinin direksiyon ve süspansiyon arızalarıyla ilgili on binlerce şikayette bulunduğu bilgisine yer verildi.