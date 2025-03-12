Tesla 376 Bin Aracını Apar Topar Geri Çağırıyor! O Sorun Direksiyonda Tespit Edildi
Elektrikli araç devi Tesla, olası bir hidrolik direksiyon arızası nedeniyle ABD'de geniş çaplı bir geri çağırma süreci başlattı.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yürütülen soruşturma, bu kusurun özellikle düşük hızlarda direksiyon hakimiyetini zorlaştırarak kaza riskini artırabileceğini ortaya koydu.
NHTSA SORUŞTURMASI: DİREKSİYON "KİLİTLEME" ŞİKAYETLERİ ARTIŞTA
Tesla araç sahiplerinden gelen şikâyetlerin ardından NHTSA'nın başlattığı soruşturma, bir yılı aşkın süredir devam ediyordu. Kullanıcılar, direksiyonlarının aniden kilitlendiğini ya da döndürmek için çok daha fazla güç harcamak zorunda kaldıklarını belirtti. Resmi kayıtlara göre, bu sorun nedeniyle en az 50 aracın çekici yardımıyla taşınmak zorunda kaldığı bildirildi.
Reuters tarafından yayınlanan bir haberde ise, 2016’dan bu yana Tesla sürücülerinin direksiyon ve süspansiyon arızalarıyla ilgili on binlerce şikayette bulunduğu bilgisine yer verildi.
ARIZA, ARAÇ DURAĞAN HALDEYKEN MEYDANA GELİYOR
Tesla tarafından NHTSA'ya sunulan belgede, 2023 model bazı Model 3 ve Model Y araçlarının motor devresinde voltaj aşırı yüklenmesi yaşayabileceği ve bunun da elektronik bileşenlerde zorlanmaya neden olabileceği belirtildi.
Şirket, arızanın genellikle araç hareket halindeyken değil, durağan konumdayken meydana geldiğini öne sürdü. Hidrolik direksiyon sisteminin devre dışı kalabileceğini belirten Tesla, sorunun bir sonraki çalıştırmada da devam edebileceğini ifade etti.
TESLA'DAN KABLOSUZ GÜNCELLEME VE KÜRESEL GERİ ÇAĞIRMA KARARI
Tesla, 2024 yılı itibarıyla konuyla ilgili 3.012 garanti talebi ve 570 saha raporu aldığını, ancak şu ana kadar herhangi bir kazanın rapor edilmediğini vurguladı. Geçtiğimiz ekim ayında bir kablosuz (OTA) güncelleme yayınlayan şirket, bu güncelleme ile sorunun çözülmeye çalışıldığını belirtti.
Ancak sürecin uzaması ve yabancı bir düzenleyici kuruluşun devreye girerek soruşturma başlatması üzerine Tesla, küresel çapta bir geri çağırma süreci başlatacağını duyurdu.
HİSSELERDE DÜŞÜŞ YAŞANDI
Geri çağırma duyurusunun ardından Tesla’nın borsadaki hisselerinde ciddi bir düşüş yaşandığı gözlemlendi. Şirket, sorunun tamamen çözüleceğini açıklasa da yatırımcıların bu gelişmeye olumsuz tepki verdiği görüldü.