CHP’den Emekli Çıkışı: 4 Gram Altını Çalındı

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emekliye verilen bayram ikramiye tutarının 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesine TBMM’de yaptığı konuşmada tepki gösterdi. İkramiyelerdeki artışı “Dağ fare doğurdu” diyerek eleştiren Gürer, emekliyle adeta dalga geçildiğini ifade ederek, emekliye yapılan ikramiye artışının 1 kilo pirzola parası dahi etmediğini belirtti.

‘EMEKLİNİN 4 GRAM ALTINI ÇALINDI’

2018 yılında emekliye verilen ikramiyenin bin lira olduğunu anımsatan Gürer, o dönem 1 gram altının 192 lira olduğunu ve emeklinin 5 gram altın alabildiğini, 2025’te yapılan artışla birlikte emeklinin sadece 1 gram altın alabildiğini; bu süreçte emeklinin 4 gram altının çalındığını ifade etti.

’15 BİN LİRA ZAM’

Gürer, emeklinin yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çekerek emeklinin geçinemez noktaya geldiğini; emekli olmak isteyenlerin de düşük maaşlar nedeniyle emekli olmadığını belirtti.

Tüm emeklilere, memurlara ve işçilere ayrımsız şekilde 15 bin lira tutarında seyyanen zam yapılması gerektiğini dile getiren Gürer, emekli bayram ikramiyesi ve maaşlarının asgari ücret seviyesine getirilmesi gerektiğini söyledi.

AKP iktidarının emeklilere yönelik uyguladığı politikaları eleştiren Gürer, "16 milyon emekliye AKP iktidarı zulmetmekten vazgeçmelidir. Emeklilerin hak ettiği yaşam düzeyinde ücret verilmelidir" talebinde bulundu.

Gürer, intibak düzenlemesi ve aylık bağlama katsayı oranının yükseltilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.