Emekli Maaşının En Yüksek Olduğu Ülke Belli Oldu: Türkiye Emekli Maaşı Sıralamasında Bakın Kaçıncı Sırada
ABD merkezli danışmanlık şirketi Mercer ve CFA Institute, Küresel Emeklilik Endeksi'ne göre, dünyadaki emekli maaşları ve emeklilik sistemlerini karşılaştırdı. Dünya emekli maaşı sıralamasında Türkiye bakın kaçıncı sırada yer aldı...
Kaynak: BBC Türkçe
Ocak 2025 itibarıyla en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL'ye yükseltilirken, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödenen ikramiye miktarı da 4 bin TL'ye çıkarıldı. Ancak yapılan zamlar enflasyon karşısında hızla erirken, emeklilerin alım gücü daha da düştü. ABD merkezli danışmanlık şirketi Mercer ve CFA Institute, Küresel Emeklilik Endeksi'ne göre, dünyadaki emekli maaşları ve emeklilik sistemlerini karşılaştırdı. Yapılan araştırma sonucunda Türkiye'nin dünya genelindeki emekli maaşı sıralamasındaki yeri dikkat çekti.
TÜRKİYE SONDAN 4'ÜNCÜ OLDU
Yapılan araştırmada 2024 yılında 48 ülkenin emekli maaşları, emeklilik sisteminin sürdürülebilirliği ve emeklilik sisteminin güvenilirliği kriterleri karşılaştırıldı. Araştırmada Türkiye, sondan 4'üncü sırada yer aldı.
EMEKLİ MAAŞININ EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKE BELLİ OLDU
Listenin başında Hollanda, İzlanda, Danimarka ve İsrail bulunurken, Türkiye'nin gerisinde yalnızca Filipinler, Arjantin ve Hindistan kaldı. Hollanda, 100 üzerinden 84,8 puan alırken, Türkiye'nin puanı ise 48,3 olarak belirlendi. Türkiye, 2019 yılında sıralamaya dahil edilmiş ve 37 ülke arasında sondan 3'üncü olmuştu.
TÜRKİYE GELİR EŞİTSİZLİĞİ ÇOK YÜKSEK
Ekonomik ve İşbirliği Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından iki yılda bir yayımlanan Pensions at a Glance (Bir Bakışta Emeklilik) raporuna göre, Türkiye'de 65 yaş üstü nüfusta gelir adaletsizliği oldukça yüksek. 2023'te yayımlanan raporda, Türkiye 38 ülke arasında en yüksek gelir eşitsizliğine sahip 5'inci ülke olarak yer aldı.
DİSK tarafından yayınlanan Kasım 2024 raporuna göre Türkiye'nin Avrupa'daki emekli maaşı sıralaması da geriledi. 2012-2021 yılları arasında Türkiye'de emekli maaşlarının euro bazında yüzde 33,6 oranında azaldığı belirlendi. 2012'de Türkiye'deki emekli aylığı dokuz Avrupa ülkesinden daha fazlayken 2021'de yalnızca Bulgaristan'ın üstünde kaldı.