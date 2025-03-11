Emekli Maaşının En Yüksek Olduğu Ülke Belli Oldu: Türkiye Emekli Maaşı Sıralamasında Bakın Kaçıncı Sırada

Ocak 2025 itibarıyla en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL'ye yükseltilirken, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödenen ikramiye miktarı da 4 bin TL'ye çıkarıldı. Ancak yapılan zamlar enflasyon karşısında hızla erirken, emeklilerin alım gücü daha da düştü. ABD merkezli danışmanlık şirketi Mercer ve CFA Institute, Küresel Emeklilik Endeksi'ne göre, dünyadaki emekli maaşları ve emeklilik sistemlerini karşılaştırdı. Yapılan araştırma sonucunda Türkiye'nin dünya genelindeki emekli maaşı sıralamasındaki yeri dikkat çekti.